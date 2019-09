Novos pratos para comer na esplanada do Meat Me

A esplanada do Meat Me abriu discretamente e está agora a funcionar em pleno, com cadeiras com almofadas confortáveis, toalhas de mesa em linho branco e as loiças Vista Alegre com o monograma estampado. A inspiração é um mix do Sul de França com as esplanadas italianas e o resultado é uma esplanada resguardada com canteiros florais que, mesmo nos dias de Outono mais frios, se mantém acessível.

Para concretizar a esplanada, o terceiro símbolo do logótipo do restaurante – o círculo é um prato, a remeter para o restaurante; o quadrado, o pé de um copo de cristal do bar, e este é um amor-perfeito –, abriram um bar de apoio, na porta ao lado da entrada do Meat Me, com chão axadrezado, à antiga, e um bonito balcão. De lá saem novos cocktails, mais frescos, da autoria do bartender responsável Vasco Martins, para beber sozinhos ou a acompanhar alguns petiscos. Muitas das novas bebidas têm champanhe na base, ou não fosse a marca Laurent-Perrier a embaixadora desta esplanada.

Há uma carta exclusiva da esplanada, com propostas para pedir desde a hora de almoço até às 23.00. Há opções como o queijo de cabra assado com alecrim, acompanhado por uma compota de tomate, uma nova entrada para partilhar, os já conhecidos croquetes de aba de novilho, uma vichyssoise, saladas ora de rosbife, ora de salmão gravlax caseiro. Todos os dias há pratos de almoço e não desdenhe as sobremesas finais. Se por lá quiser passar só mesmo em registo petisco rápido, a super exclusiva da esplanada sanduíche de porco preto é imperdível.

