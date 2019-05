O Ofício mudou: conheça o novo restaurante e os pratos obrigatórios

As obras no edifício no número 10 da Rua Nova da Trindade obrigaram o Ofício a mudar de casa – ficaram na mesma rua, mas agora são vizinhos da Cervejaria Trindade, Bairro do Avillez ou Rei da China. Porém, “foi um mal que veio por bem”, acredita Diogo Figueiredo, um dos sócios. Trocaram os dois pisos pelo espaço amplo do antigo Faz Gostos, todo em pedra. À entrada há uma nova zona de bar, que funcionará de forma independente e com uma carta de cocktails perfeita também para começar o jantar, e depois há uma sala com luzes baixas – no Inverno, vão ter a lareira da sala sempre a funcionar, a aquecer e dar outro ambiente à zona de refeições. “É muito mais maduro, tanto a nível de espaço em si como de atendimento e produto”, acrescenta.

Durante os três meses que estiveram de portas fechadas, começaram os testes para a nova carta, agora assinada por Gonçalo Moreno, ex-chef do À Justa, o restaurante da chef Justa Nobre na Ajuda. A ideia é afastarem-se da ideia de steakhouse, apesar de manterem três bons ossos, o t-bone com 30 dias de maturação (65€), o chambão (68€) e o tomahawk (80€). “O nosso propósito é precisamente afastarmo-nos da carne grelhada, reinventar alguns pratos tradicionais portugueses”, reforça, mencionando, por exemplo, o menu executivo (15€) que vai ter pratos como o ensopado de borrego ou a carne de alguidar.

Prove estes cinco novos pratos.

