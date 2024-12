Os troncos de Natal que vão brilhar na consoada

66€

Não há Natal em que a pastelaria do Ritz não surpreenda com os seus troncos que de tão bonitos que são quase custa a comer – até porque sabemos que assim que se começar vai ser impossível parar. Este ano, há dois troncos natalícios com a assinatura do chef de pastelaria Diogo Lopes. Um de chocolate negro, praliné e toffee e outro vermelho, feito com cbóbora, cardamomo e especiarias. As encomendas devem ser feitas online ou via telefone com, pelo menos, 48 horas de antecedência. Há também um pop-up festivo no hotel, onde é possível fazer as encomendas.