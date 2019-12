Tudo o que pode comer e fazer no novo Mercado de Cacilhas A Cândido dos Reis ganhou mais um inquilino e a zona está a fervilhar. Chegou o novo Mercado de Cacilhas com comida, bebida e até Escape Rooms.

A Rua Cândido dos Reis já era uma das principais artérias de Cacilhas mas este novo inquilino traz-lhe ainda mais vida. O Mercado de Cacilhas chegou em Novembro ao número 144 e nele cabem sete restaurantes de geografias gastronómicas como Japão, Grécia, Itália ou Brasil, um bar e dois Escape Rooms – o primeiro inspirado no filme A Ressaca, o segundo no clássico de George Lucas, Indiana Jones. São, ao todo, 400 metros quadrados de pratos e entretenimento que Tiago Avó, um dos responsáveis, diz ser "algo que faltava".

"Esta rua era o mercado de Lisboa. As pessoas vinham de cacilheiro, apanhavam os burros, faziam as compras e voltavam para Lisboa. Este mercado de Cacilhas é a forma moderna do antigo comércio local", explica.

Sushi, pizzas, carnes, brunches, tudo cabe no novo espaço. "O que tentei criar aqui foi um leque de ofertas diferenciadas, e temos exclusividade de conceito, ou seja: só há uma hamburgueria, um grego, uma pizzaria. Essa é uma das questões que nos distingue dos mercados convencionais".

O espaço começa com a Hamburgueria da Romeira, que divide parede com as carnes de Tiago Trojan no Mão Preta. Logo de seguida, o Pita Gourmet, que também existe do outro lado do rio, em Campo de Ourique, traz a Grécia ao prato e o Margem Kool serve de bar de serviço ao mercado. Na sala principal, à frente, está o Avocado, logo depois o Blessed Sushi e, ao fundo, a Itália de Massimo no V.E.S.P.A.

"Temos também a parte dos Escape Rooms. Entre as 09.00 e as 20.00 estamos abertos a corporate e a visitas de estudo de escolas. A partir das 20.00 temos outra vertente, a drinking Escape Room. A diferença é que existem 30 shots escondidos. Temos os direitos do filme A Ressaca e estamos a aplicar o drinking escape rooms a esse conceito."

