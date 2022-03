Jorge Silva Melo (1948-2022) continua em cena. Duas peças para ver em Lisboa

Nos Estados Unidos dos anos 40, Willy Loman quer dar o mundo aos seus filhos. Mas, depois de 34 anos a trabalhar como caixeiro viajante, vê os seus sonhos desvanecerem-se. Uma tragédia moderna do cidadão comum, que encontra na impotência do fracasso a derradeira violência. Escrita no pós-guerra, Morte de um Caixeiro Viajante – que sobressaltou o mundo na sua estreia, na Broadway, em 1949 – não só é um requiem pelo capitalismo, como um dos retratos mais magoados do sonho americano. Com encenação de Jorge Silva Melo, conta com interpretações de Américo Silva, André Loubet, António Simão, Helder Bráz, Joana Bárcia, Joana Resende, José Neves, Pedro Baptista, Pedro Caeiro, Paula Mora, Sara Inês Gigante, Tiago Matias e Vânia Rodrigues. Sobe ao palco no Teatro Nacional D. Maria II.