Dez escapadinhas para fazer este Natal

A Serra da Estrela serve como pano de fundo para a festa de Natal desta Aldeia de Montanha. Na Cabeça, o Pai Natal não está convidado e são os próprios habitantes os responsáveis pela decoração, feita de recursos naturais, como a lã das ovelhas bordaleiras, e outros materiais reciclados, que resultam das limpezas cirúrgicas das florestas do Parque Natural da Serra da Estrela e de terrenos vizinhos. A programação da Aldeia Natal, também pensada pelos habitantes, acontece de 6 de Dezembro até 1 de Janeiro e inclui não só a missa do Galo e uma fogueira de Natal, como a confecção de iguarias num forno comunitário e um mercado com produtos regionais. Já para não falar da oferta de workshops, sobretudo de cozinha, mas também de oficinas de cosmética natural, cestaria tradicional e feltragem. Destaca-se ainda a Mostra do Cobertor de Papa, que requer um complexo processo de fabrico, ainda bem vivo no concelho da Guarda, e é usado pelos pastores da Serra da Estrela como agasalho. À noite, o cenário é único: milhares de luzes LED iluminam as ruelas e o casario típico em xisto, não tivesse sido esta a primeira aldeia LED do país, um contributo real para a eficiência energética e promoção de economia de baixo carbono.