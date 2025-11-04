Dez escapadinhas para fazer este Natal

Cascais
O Cascais Xmas Village regressa ao Parque Marechal Carmona com uma área maior, novas atracções e a visita do Pai Natal, transformando o espaço no epicentro do espírito natalício. Com zonas cobertas, restauração, fraldário e acessos adaptados, oferece diversão ao ar livre para toda a família. Os bilhetes variam entre 12€ e 14€, com packs familiares a partir de 48€, e a entrada é gratuita até aos dois anos. Transporte fácil por carro ou comboio, e recomenda-se roupa quente. Ah, e claro que também vão haver mais mercados de Natal pela vila, bem como o regresso da famosa roda gigante na Baía.