Óbidos Vila Natal
Fotografia: Óbidos Vila Natal
Fotografia: Óbidos Vila Natal

Dez escapadinhas para fazer este Natal

O espírito da época está a invadir o país inteiro. Fomos à procura das melhores escapadinhas para fazer este Natal.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
As luzes da capital estão quase a acender-se, mas Lisboa não é a única cidade a transformar-se nesta quadra festiva. As árvores de Natal, os mercados, a animação de rua e as surpresas estão por todo o país. Não nos referimos apenas à vila de Óbidos, que ano após ano quase rebenta pelas costuras: temos muitas sugestões de escapadinhas para fazer este Natal. Já pensou fazer uma fugida à aldeia de Cabeça, onde o Natal é tão genuíno e puro como o ar que se respira na Serra da Estrela? E visitar Santa Maria da Feira, onde o parque temático Perlim faz as delícias de todos há mais de dez anos? Mas também vale a pena conhecer Penamacor, onde se realiza anualmente a tradição do Madeiro. Há cada vez mais razões para juntar a família e ir à procura da magia do velho Nicolau. Se não tiver tempo para ir muito longe, não se preocupe: dê um saltinho a Cascais. E feliz Natal.

Escapadinhas para fazer este Natal

Cascais

Cascais
Cascais
DR

O Cascais Xmas Village regressa ao Parque Marechal Carmona com uma área maior, novas atracções e a visita do Pai Natal, transformando o espaço no epicentro do espírito natalício. Com zonas cobertas, restauração, fraldário e acessos adaptados, oferece diversão ao ar livre para toda a família. Os bilhetes variam entre 12€ e 14€, com packs familiares a partir de 48€, e a entrada é gratuita até aos dois anos. Transporte fácil por carro ou comboio, e recomenda-se roupa quente. Ah, e claro que também vão haver mais mercados de Natal pela vila, bem como o regresso da famosa roda gigante na Baía.

Óbidos

Óbidos
Óbidos
©Município de Óbidos

Vila Natal regressa a Óbidos e convida as famílias a viver o espírito da época através de dezenas de espectáculos, que incluem “magia, bolas de sabão, teatro, música, marionetas e circo”. Não faltam, claro, as diversões: desde uma pista de gelo e parque de neve artificial até propostas mais radicais, como uma rampa de gelo para deslizar numa bóia a alta velocidade. Ao todo, são mais de dez áreas para miúdos e graúdos. Os bilhetes variam entre os 8€ (dos três aos 11 anos) e os 10€ (a partir dos 12 anos). Se quiser prolongar o passeio, o melhor é aproveitar o resto da programação da vila.

Santa Maria da Feira

Santa Maria da Feira
Santa Maria da Feira
© DR

Estávamos em 2008 quando foi instalada, pela primeira vez, uma “Terra dos Sonhos” na emblemática Quinta do Castelo. Actualmente, o parque temático de Natal é conhecido por Perlim, mas o propósito continua a ser o mesmo: estender as celebrações da quadra a toda a cidade de Santa Maria da Feira. Os habitantes originais deste espaço mágico, Perlim e Pim Pim, são duendes gémeos a crescer, de ano para ano, no imaginário de milhares de pais e filhos. A programação, que arranca a 29 de Novembro e se prolonga até 30 de Dezembro, contempla oficinas pedagógicas e vários espectáculos de teatro, marionetas e artes circenses, mas também diversões, incluindo uma pista de gelo. O bilhete diário custa entre 7€ e 8€, mas há uma pulseira para os vários dias entre 14€ (pré-venda até 28 de Novembro) e 16€ (durante o evento). Fora do parque, os festejos alcançam a restauração do centro, que prepara ementas, decoração e animação à altura. O Mercado Municipal Fernando Távora, é uma excelente alternativa ao parque em caso de mau tempo.

Cabeça

Cabeça
Cabeça
Fotografia: Aldeias de Montanha/ Cabeça Aldeia Natal

A Serra da Estrela serve como pano de fundo para a festa de Natal desta Aldeia de Montanha. Na Cabeça, o Pai Natal não está convidado e são os próprios habitantes os responsáveis pela decoração, feita de recursos naturais, como a lã das ovelhas bordaleiras, e outros materiais reciclados, que resultam das limpezas cirúrgicas das florestas do Parque Natural da Serra da Estrela e de terrenos vizinhos. A programação da Aldeia Natal, também pensada pelos habitantes, acontece de 6 de Dezembro até 1 de Janeiro e inclui não só a missa do Galo e uma fogueira de Natal, como a confecção de iguarias num forno comunitário e um mercado com produtos regionais. Já para não falar da oferta de workshops, sobretudo de cozinha, mas também de oficinas de cosmética natural, cestaria tradicional e feltragem. Destaca-se ainda a Mostra do Cobertor de Papa, que requer um complexo processo de fabrico, ainda bem vivo no concelho da Guarda, e é usado pelos pastores da Serra da Estrela como agasalho. À noite, o cenário é único: milhares de luzes LED iluminam as ruelas e o casario típico em xisto, não tivesse sido esta a primeira aldeia LED do país, um contributo real para a eficiência energética e promoção de economia de baixo carbono.

Penamacor

Penamacor
Penamacor
Fotografia: João Pedro Jesus

Na vila de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, o Natal sente-se nos aromas que se evolam das florestas húmidas: o maior Madeiro de Portugal volta a realizar-se a 23 de Dezembro, com os jovens em idade de cumprir o serviço militar a unirem-se para cortar e transportar os troncos para alimentar a tão ansiada fogueira, depositada no adro da igreja, ateada ao cair da noite e deixada a arder durante vários dias. O programa de festas da Vila Madeiro, que se prolonga até 25 de Dezembro, ainda está no segredo dos deuses, mas deve voltar a contemplar um mercado, uma feira do livro, um presépio vivo, workshops, visitas guiadas, concertos e animação de rua.

Bragança

Bragança
Bragança
© Câmara Municipal de Bragança

A Terra Natal e de Sonhos – que segundo a Câmara Municipal de Bragança é “destino obrigatório de milhares de pessoas, nomeadamente de turistas oriundos de Espanha” – voltará a contar com propostas para todos os momentos e famílias. Além da casa do velho Nicolau, de uma árvore de Natal e de um presépio vivo, é certo e sabido que haverá uma pista de gelo natural coberta e as habituais tasquinhas com chocolate quente. O programa completo, que arranca a 29 de Novembro e se prolonga até 6 de Janeiro, será anunciado em breve.

Penela Presépio (Penela)

Penela Presépio (Penela)
Penela Presépio (Penela)
Fotografia: Penela Presépio

No cimo da encosta, decorada pelo casario branco e um castelo medieval do século XI, está “O Presépio”, o ex-libris do programa do Penela Presépio, que se realiza de 6 de Dezembro a 4 de Janeiro. Com recurso a novas tecnologias e impressões 3D, animam-se mais de duas centenas de figuras que contam histórias e mostram quadros representativos da época. Mas há mais para ver e visitar, como o Mercado do Espinhal, onde deverá voltar a encontrar-se exposto um presépio tradicional feito por artesãos locais, ou a Quinta das Lapas, que costuma expôr um presépio ao vivo com ritmos e rotinas do quotidiano hebraico. Estão ainda previstos espectáculos de fogo e musicais, animação de rua e o habitual mercadinho de Natal.

Reguengos de Monsaraz

Reguengos de Monsaraz
Reguengos de Monsaraz
Fotografia: Reguengos Convida

O presépio de rua, com mais de quatro dezenas de figuras em tamanho real, é a estrela do Natal em Reguengos. Mas vale a pena olhar para a programação, que costuma acontecer entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro e integra sempre iniciativas em todas as freguesias do concelho. Há actividades para todas as idades: desde animação de rua até actividades para jovens para ocupar as férias de Natal. Está ainda previsto um Concurso de Montras de Natal e o habitual Mercado de Natal.

Braga

Braga
Braga
©Sérgio Freitas

O espírito de Natal vai começar a invadir as ruas da cidade de Braga a 1 de Dezembro, com dezenas de concertos, concursos, espectáculos de rua, exposições, sessões de cinema e oficinas criativas. O desporto também faz parte da programação de Braga Natal, com a realização da 46.ª Corrida de S. Silvestre, a segunda mais antiga do país. Destaca-se ainda a Tenda de Natal, na Avenida Central, onde vão decorrer a maior parte das propostas, incluindo espectáculos de magia e Novo Circo. A habitual Parada de Natal está marcada para 15 de Dezembro, às 16.00. Mas há coisas para ver e fazer todos os dias até 12 de Janeiro.

Coimbra

Coimbra
Coimbra
© Fundação Bissaya Barreto

O Portugal dos Pequenitos, considerado o primeiro parque temático do país, vai transformar-se numa Aldeia Natal entre 29 de Novembro e 6 de Janeiro. Haverá um mercadinho, uma Casinha das Histórias, uma Oficina de Doces e uma Fárica do Riso. Esta última servirá para capturar risos para montar um vídeo que possa ser enviado para as alas pediátricas de 38 hospitais portugueses. Além disso, conte também com uma grande árvore de Natal decorada com KitKats. O preço dos bilhetes (9,95€-45,95€) mantém-se.

