Colar com banho de ouro, Beatriz Jardinha
Preço: 290€
O último ano trouxe-lhe uma bela herança ou um prémio da lotaria? Se sim, não há melhor altura que o Natal para dar vazão à recheada conta bancária. Pelo menos, os familiares e amigos mais próximos vão agradecer. Então seja generoso, liberte os fundos necessários e desbunde como os milionários da Forbes com esta lista de dez ideias de presentes de Natal. Começamos com modestos três dígitos, mas o céu (ou um relógio suíço) é o limite. Pelo meio há acessórios de moda, arte, jóias, electrodomésticos e, claro, tecnologia. Boas compras e votos de um rico Natal.
Recomendado: 17 jóias portuguesas para oferecer este Natal
Preço: 290€
Preço: 495€
Preço: 1590€
Preço: 1080€
Preço: 3590€
Preço: 550€
Preço: 275€
Preço: 700€
Preço: 390€
Preço: 260€
Haverá alguém que não goste de ir laurear a pevide? Mesmo que andar de avião seja um tema sensível, há sempre alternativas para nos levar a passear sem levantar voo. O importante é abrir horizontes, aquém ou além-fronteiras.
O mundo está cada vez mais atento à pegada ecológica: luta-se pela justiça climática e por uma transição justa que garanta a neutralidade de carbono até ao ano de 2030. Por isso, comprar sustentável não pode nem deve ser um bicho-de-sete-cabeças. Para muitos até já é um estilo de vida.
Se é daqueles que corre para as lojas à procura de peças únicas ou preços imbatíveis, saiba que a corrida é um dos exercícios em destaque nesta lista.
Discover Time Out original video