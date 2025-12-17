Subscrever
Extravagância de Natal: a lista de presentes para quem não olha a gastos

Há quem leve o Natal mesmo a sério e mande embrulhar presentes de três ou quatro dígitos. Nesta lista, não há limites.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
O último ano trouxe-lhe uma bela herança ou um prémio da lotaria? Se sim, não há melhor altura que o Natal para dar vazão à recheada conta bancária. Pelo menos, os familiares e amigos mais próximos vão agradecer. Então seja generoso, liberte os fundos necessários e desbunde como os milionários da Forbes com esta lista de dez ideias de presentes de Natal. Começamos com modestos três dígitos, mas o céu (ou um relógio suíço) é o limite. Pelo meio há acessórios de moda, arte, jóias, electrodomésticos e, claro, tecnologia. Boas compras e votos de um rico Natal.

Recomendado: 17 jóias portuguesas para oferecer este Natal

Presentes de Natal: até ao infinito (ou mais além)

Colar com banho de ouro, Beatriz Jardinha

Preço: 290€

Relógio, Tissot

Preço: 495€

Cadeirão em madeira, Area

Preço: 1590€

Tabuleiro de gamão, Hector Saxe Paris

Preço: 1080€

Projector de vídeo, Leica

Preço: 3590€

Blusão, Isabel Marant

Preço: 550€

Caçarola em ferro fundido, Le Creuset

Preço: 275€

Serigrafia 'Adão e Eva', Álvaro Siza

Preço: 700€

Sapatos em pele, Filling Pieces

Preço: 390€

Jarra em cerâmica, Mazagran

Preço: 260€

