Os injustiçados das nomeações aos Óscares

A actriz inglesa alinhou dois papéis suculentos e nos antípodas um do outro em 2018: na mãe da família sobrevivente a uma invasão alienígena no filme de terror e ficção científica Um Lugar Silencioso, de e com John Krasinski, também seu marido, e em O Regresso de Mary Poppins, onde sucedeu a Julie Andrews no papel do título, com graça, energia, bom humor e a necessária firmeza que até uma ama mágica tem que mostrar perante as crianças de que cuida. Mas nada. Uma omissão a roçar o escandaloso.