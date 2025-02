Ralph Fiennes dá vida a um cardeal em Conclave, um thriller político de cenário religioso em que os bastidores do Vaticano fervilham com intriga e segredos. A sua interpretação magnética capta a tensão do processo de eleição de um novo Papa, num papel feito à medida do seu talento. Naquela que é a terceira nomeação para Óscar do actor britânico, será que se ganhar o Óscar deixa, finalmente, de ser confundido com Liam Neeson?