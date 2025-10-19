Não foi a primeira nem a segunda casa do poeta, mas sim a última morada de Fernando Pessoa, para onde se mudou em 1920. O edifício, adquirido pela Câmara Municipal de Lisboa na década de 1980, integrava parte significativa do espólio pessoano – entre as peças mais emblemáticas estão a cómoda do quarto de Pessoa e a estante onde guardava os seus livros. A área expositiva, que entretanto já foi renovada, distribui-se por três pisos: um é dedicado aos heterónimos, outro acolhe a biblioteca pessoal do poeta e a zona de exposições temporárias, e o terceiro reconstitui o apartamento onde Pessoa viveu. Este núcleo, de carácter mais biográfico, expõe documentos como o bilhete de identidade, o contrato de arrendamento do apartamento, objectos pessoais e até a folha onde escreveu a célebre frase “I know not what tomorrow will bring.” O bilhete custa entre 2,50€ e 6€.