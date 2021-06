A JAK Shoes ganhou morada na Baixa

Nasceu em 2014 e deu os primeiros passos no online. Depois cresceu e multiplicou-se, como deve de ser: primeiro com uma loja na Baixa do Porto e depois com um espaço na Embaixada, no Príncipe Real, partilhado com outra marca de sapatos dos mesmos donos, a Oficina. Ainda não chegava: faltava uma loja própria na capital, sonho que Isabel Silva e José Reffoios finalmente realizam.

"Sempre quisemos ter a nossa loja, com a arquitectura com que nos identificamos, um armazém, a nossa música, café para oferecer aos clientes...", conta José à porta do número 4A da Rua Nova da Trindade, onde a nova JAK mora desde o final de Maio. "Já tínhamos tentado alugar este espaço há dois anos, mas na altura não aconteceu. Agora tudo se alinhou", continua.

Os ténis minimalistas em pele são quem mais brilha no novo espaço da Baixa, mas o armazém à vista ao lado do balcão, uma estrutura metálica semelhante à que têm na loja do Porto – e que guarda até 1200 pares de sapatos – também surpreende quem entra. "Faz parte da decoração e tem tudo a ver com a filosofia de transparência da marca: nada a esconder", descreve José.