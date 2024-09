A série mais vista do ano na Netflix não é uma das mais óbvias. É um mistério

A Netflix divulgou esta sexta-feira um relatório onde dá conta dos conteúdos mais vistos na plataforma em termos globais. No total, os utilizadores assistiram a mais de 94 mil milhões de horas, boa parte das quais num título que não tem andado pelas notícias. Traduzido para português como A Grande Ilusão (Fool Me Once, no original), a minissérie britânica está no pódio das séries mais vistas do ano até agora, à frente de produções mais badaladas como Baby Reindeer, The Gentleman ou a terceira temporada de Bridgerton.

A Grande Ilusão, que conta com 108 milhões de visualizações, é um mistério policial que adapta um dos muitos livros do norte-americano Harlan Coben e uma das oito adaptações patrocinadas pela Netflix. Um contrato firmado na sequência do sucesso do autor que já escreveu mais de três dezenas de livros, vendendo até hoje cerca de 80 milhões de cópias por todo o mundo, traduzidas em 45 línguas. A Prime Video também tem Coben no catálogo, como escrevemos no ano passado.

©Vishal Sharma/Netflix 'A Grande Ilusão'

No relatório da Netflix, secção séries, seguem-se outros títulos cujo sucesso é aparentemente mais óbvio. Como a terceira temporada de Bridgerton, com quase 92 milhões de visualizações, seguida de Baby Reindeer, que na última edição dos Emmys concorreu como Série Limitada ou Antológica, vencendo nas categorias de Melhor Série, Edição, Elenco, Actor Principal (Richard Gadd) e Actriz Secundária (Jessica Gunning). Está em segundo lugar na lista com 88 milhões de visualizações e o terceiro é ocupado por The Gentlemen, com cerca de 76 milhões. Destas quatro produções, apenas Bridgerton é norte-americana: as restantes foram produzidas no Reino Unido.

E Rabo de Peixe? Está mais ou menos a meio da tabela, posição 3536, com 400 mil visualizações e uma segunda temporada a caminho.

Portugal aqui tão perto

O relatório da Netflix também divulga os filmes mais vistos na plataforma e em primeiro lugar encontramos uma produção que tem muitas cenas filmadas em Portugal: Donzela, com 144 milhões de visualizações e Millie Bob Brown (Stranger Things) como protagonista. Um filme de fantasia sobre uma jovem donzela que aceita casar com um príncipe, para depois descobrir que a família real a quer sacrificar para pagar uma dívida antiga. O Convento de Cristo, em Tomar, o Mosteiro da Batalha, o Vale do Douro ou a Serra da Estrela servem de cenário nesta produção que também conta com as veteranas Robin Wright (House of Cards) e Angela Bassett (Black Panther) no elenco.

©John Wilson/Netflix Millie Bobby Brown, em 'A Donzela'

No segundo lugar da tabela dos filmes com mais visualizações, quase 130 milhões, está o filme Lift: Golpe no Ar, uma comédia de acção com Kevin Hart sobre um bando de ladrões que tentam roubar uma série de barras de ouro, num avião, em pleno voo. Já a terceira posição, com 104 milhões de visualizações, é ocupada por um filme que teve duas nomeações aos Óscares (Filme Internacional e Caracterização): A Sociedade da Neve. Também nomeado para 13 prémios Goya, este filme do espanhol J.A. Bayona recorda a história dos sobreviventes de um desastre de aviação nos Andes, que ocorreu em 1972.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ As 30 melhores séries na Netflix