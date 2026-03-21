Aos dez anos, Miss Japa renova a carta e festeja com jantares pop-up

Anna Lins está de volta a uma casa que conhece bem: o Miss Japa. A chef, que esteve na origem deste restaurante asiático no Príncipe Real, em 2016, foi uma das três convidadas para reformular a carta nos dez anos do projecto. Não foi a única: Natalie Castro e Nuno Gonçalves, que ainda recentemente vimos juntos na Oficina Oito a preparar ramen de cabidela, são os outros dois chefs convidados pelo Miss Japa para refrescar a oferta.

O envolvimento dos três chefs não se resume à criação da nova carta. Nos próximos meses, todos eles terão jantares pop-up no Miss Japa. A primeira é Natalie Castro (ex-Isco), a 26 e 27 de Março, isto é, quinta e sexta-feira. Nesses dias, estará disponível um menu distinto, “criado para fundir sabores japoneses e portugueses, num encontro entre o familiar e o inesperado”. Para os pop-ups de Anna Lins e Nuno Gonçalves, ainda não há datas.

Nas noites com Natalie, conte com de carapau escabeche com pickle daikon (8€), roru kyabetsu (três peças, 9€), mapu tofu (14€), TKG donburi (15€), congee com amêijoas e coentros (19€), tarte de yuzu merengada (6€) e madalenas de matcha (6€). É o menu da chef. No menu do Miss Japa para o pop-up, haverá como apresentação da nova carta “Quantos queres” (um mix de snacks japoneses, 3,50€), edamame (4,75€), okonomiyaki (6,25€), “Bomb – the game” (quatro peças, 12,50€), sushi bite (3€), tokusen (12 peças, 18€).

O “Bomb – the game” é um bom exemplo do que se pretendeu fazer ao assinalar a data desta forma, pedindo ao trio de chefs que apontassem novos caminhos para o Miss Japa, mas em diálogo com a sua história. Este prato em particular é uma revisitação de um dos pratos mais populares dos tempos de Anna Lins, o “Roleta Russa”. Trata-se de um prato de sushi bites de atum, salmão e camarão “assente numa lógica lúdica de jogo da sorte, em que um dos comensais ganha como prémio final uma peça única criada do sushi bar, a ‘bomba’ reservada a quem aceitar entrar no jogo”, explica o restaurante em comunicado.

DR “Bomb – the game”, Miss Japa

Mas nem só de jogo e nostalgia se faz esta nova fase. No sushi bar, Anna Lins assina um crudo de atum braseado (13,50€) com abacaxi, beterraba crocante e soja fumada, ao lado de um onigiri grelhado (duas peças, 7,50€) com carne temperada, alga nori e uma crosta de mozzarella e parmesão. Já Nuno Gonçalves traz o lado mais reconfortante, com um zaru udon (11,50€) fresco e um Tokyo shoyu ramen (16€) de caldo profundo e bem estruturado. A acompanhar todas estas novidades, há também uma nova carta de sakês e vinhos.

Praça do Príncipe Real, 5 (Príncipe Real). Seg-Sex 18.30-23.00; Sáb 12.30-15.30, 18.30-00.00; Dom 12.30-15.30, 18.30-23.00

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