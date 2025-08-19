As melhores cidades da Europa para beber cerveja

A Alemanha pode ser considerada o paraíso da cerveja, mas não é o único lugar do continente onde vale a pena beber umas canecas ou uma IPA.

Depois de uma análise cuidada, a operadora britânica de viagens e cruzeiros Riviera Travel revelou a sua lista das melhores cidades europeias para beber cerveja em 2025 – e os vencedores podem não ser os que está à espera.

Segundo o estudo, Madrid é a melhor cidade da Europa para os fãs de cerveja este ano. Embora a capital espanhola seja mais conhecida por vinho, cava e sangria, a cultura da cerveja artesanal está a crescer rapidamente em Espanha, tendo até ultrapassado as bebidas tradicionais como a escolha preferida dos madrilenos nos últimos anos.

Com 23 cervejeiras e mais de 300 pubs e bares, Madrid é o destino europeu ideal para uns copos entre amigos. Os festivais de cerveja também estão a ganhar força, oferecendo aos produtores locais e independentes a oportunidade de mostrar o que valem e divulgar as suas marcas. Não tem paciência para as multidões da Oktoberfest na Alemanha? Experimente antes a Oktoberfest Vallekana, em Madrid. Na verdade, não nos surpreende o topo do ranking, já que também nomeámos Madrid como capital europeia da vida nocturna e da gastronomia este ano.

Se falarmos de consumo de cerveja, a Chéquia tem uma das taxas mais altas do mundo, por isso faz sentido que Praga ocupe o segundo lugar da lista. Melhor ainda? Aqui, uma imperial custa, em média, 2,32€.

Foi neste país que nasceu o famoso tipo de cerveja Pilsner e pode ficar a saber mais sobre a sua história na Cervejaria Pilsner Urquell, mesmo no coração da cidade, na Praça Venceslau. Existem ainda outras dez cervejeiras espalhadas por Praga, sendo uma das mais populares a Dva Kohouti, que junta tap room e microcervejaria no bairro de Karlin. É mais de beber ao ar livre? Siga para os Letná Beer Gardens, situados no parque Letná, com vistas incríveis sobre a Cidade Velha de Praga.

Roma fecha o pódio, com 18 cervejeiras e mais de 400 bares e pubs. No entanto, beber por lá sai mais caro: o preço médio por copo é de 4,21€.

Lisboa também marca presença na lista, tal como Budapeste, sendo Berlim a única cidade alemã a figurar no top 10. Espreite abaixo a lista completa.

As melhores cidades da Europa para beber cerveja

Madrid, Espanha Praga, República Checa Roma, Itália Barcelona, Espanha Paris, França Budapeste, Hungria Milão, Itália Lisboa, Portugal Berlim, Alemanha Istambul, Turquia

