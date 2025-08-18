Cada vez mais pessoas estão a optar por compras sustentáveis – e estes são os melhores destinos do continente para o fazer.

O aroma do couro, o som dos discos de vinil, o toque de peças de decoração artesanal e o brilho de bijuteria colorida e arrojada – haverá melhor?

As lojas vintage de uma cidade não são apenas bons lugares para encontrar peças únicas – são autênticas janelas para o passado. Contam a história local da moda, dos gostos e da tecnologia, e poucas sensações se comparam à de encontrar um tesouro verdadeiramente insubstituível. Além disso, são uma alternativa muito mais sustentável às lojas de fast fashion – e cada vez mais pessoas optam por renovar o guarda-roupa com peças em segunda mão cheias de carácter.

Para ajudar os amantes do vintage, a plataforma global de reservas Omio analisou dados das 10 cidades mais populosas da Europa e revelou quais são os melhores destinos do continente para este tipo de compras.

Foto: Time Out Londres/Samuel Sutton & Leanne Bebbington

Com mais de 400 lojas à escolha, Londres lidera a lista. Mas não confunda quantidade com qualidade – a capital britânica tem também a segunda pior classificação média, de 4,46, o que significa que vai ter de procurar bastante para encontrar a verdadeira jóia escondida. E, muitas vezes, os preços são inflacionados. Ainda assim, com alguma paciência, é possível descobrir uma peça única que o vai fazer sentir como se tivesse ganhado a lotaria.

Duarte Drago

Paris surge em segundo lugar. Apesar de ter praticamente metade das lojas vintage de Londres – 226 ao todo – continua a oferecer muito mais do que a terceira classificada, Berlim, com 165 lojas de segunda mão.

Curiosamente, as cidades com menos lojas foram as que tiveram as avaliações mais altas. Atenas, com 46 lojas vintage, alcançou a melhor média de classificação (4,75), empatando com Manchester, que é a cidade da lista com menos oferta: apenas 22 lojas.

Pronto para uma maratona de compras? Eis o top 10 das melhores cidades da Europa para compras vintage e em segunda mão.

As 10 melhores cidades da Europa para compras vintage e em segunda mão

Londres, Reino Unido – 409 lojas – média 4,46 Paris, França – 226 lojas – média 4,52 Berlim, Alemanha – 165 lojas – média 4,57 Roma, Itália – 102 lojas – média 4,45 Milão, Itália – 101 lojas – média 4,51 Barcelona, Espanha – 90 lojas – média 4,64 Madrid, Espanha – 81 lojas – média 4,60 Lisboa, Portugal – 54 lojas – média 4,55 Atenas, Grécia – 46 lojas – média 4,75 Manchester, Reino Unido – 22 lojas – média 4,75

