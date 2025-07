Não tem ondas nem refresca, mas promete diversão para todas as idades até 14 de Setembro, no UBBO da Amadora. Entrar custa a partir de 5€ por pessoa.

Verão pede mergulhos. Mergulhos na praia, mergulhos na piscina, mergulhos num bom livro, mergulhos onde bem entender. No UBBO Shopping Resort, na Amadora, já começa a ser tradição todos os Verões mergulhar numa mega piscina de bolas (tal como no Inverno a pista de gelo se tornou um clássico). E a brincadeira não é só para os mais novos, que o que não falta por aí é muito boa gente grande a querer despertar a sua criança interior (Lisboa tem várias atracções para eles). Qualquer pessoa, independentemente da idade, pode chapinhar entre as 360 mil bolas da The Pool by UBBO, instalada na Praça Central até ao dia 14 de Setembro.

Além da piscina com 570 metros quadrados, há escorregas, cestos de basquetebol, trampolins e outras brincadeiras. O espaço está aberto todos os dias das 11.00 às 22.00 – sem pausas para o almoço. O preço varia consoante o tempo que quer ficar de molho: 20 minutos custam 5€ e 40 sobem para 8€. Há ainda entradas de família para dois adultos e duas crianças por 16€ (20 minutos). Se não quiser gastar mais dinheiro, deve levar meias antiderrapantes de casa. São obrigatórias.

UBBO Shopping Resort, Amadora. todos os dias 11.00-22.00. A partir de 5€

