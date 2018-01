Eurovisão: bilhetes para as semifinais disponíveis a 30 de Janeiro

Os lugares para os espectáculos da grande final da Eurovisão voaram em poucos minutos, mas na próxima terça-feira arranca a venda dos bilhetes para as semifinais eurovisivas.

Falta pouco para conhecermos os sucessores da dupla Sobral na Eurovisão, após terem sido anunciados a 18 de Janeiro os concorrentes das duas semifinais do Festival da Canção, marcadas para 18 e 25 de Fevereiro nos estúdios da RTP, das quais sairão os apurados para a final do Festival da Canção, a 12 de Março no Multiusos de Guimarães.

Mas o que vai estar já à venda são bilhetes para ver ao vivo as semifinais da 63ª edição do Festival Eurovisão da Canção, onde só um se sagrará vencedor entre 43 países em competição. O sorteio que determina quais os países que vão actuar na primeira e na segunda semifinal, dias 8 e 10 de Maio, e a passagem de testemunho de Kiev a Lisboa realiza-se no dia 29 de Janeiro, pelas 12.00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa. No dia seguinte, ficam disponíveis os bilhetes a partir das 10.00 na BlueTicket e nos locais habituais (como indica a organização). Mas se tudo correr como nas últimas duas levas de bilhetes, sugerimos que se cole em frente ao computador uns minutos antes. Antes que lhe seja atribuído o número 84693 na fila de espera.

As semifinais do Festival Eurovisão da Canção 2018, na Altice Arena, são compostas por dois espetáculos com transmissão ao vivo e outros quatro que servem de ensaio: os Juri Shows, onde o júri de cada país assiste pela primeira vez ao espectáculo, embora não dê a conhecer a votação; e os Family Shows, igual ao anterior, mas sem qualquer tipo de avaliação.

As datas são estas:

7 de Maio às 20.00 - Jury Show da Semifinal 1

8 de Maio às 14.00 - Family Show da Semifinal 1

8 de Maio às 20.00 - Live Show Semifinal 1

9 de Maio às 20.00 - Jury Show da Semifinal 2

10 de Maio às 14.00 - Family Show da Semifinal 2

10 de Maio às 20.00 - Live Show Semifinal 2

Uma coisa é certa: além de Portugal, seis países estão automaticamente selecionados para a Grande Final do Eurovisão de 12 de maio, os chamados Big Five: Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido. A primeira semifinal irá contar com 19 países participantes, a segunda semifinal com 18 e, qual Liga dos Campeões, a 29 de Janeiro é com a ajuda destes seis potes que vão ser distribuídos os semifinalistas:

Pote 1: Albânia, Suíça, Montenegro, Eslovénia, Croácia, Sérvia, Macedónia

Pote 2: Dinamarca, Finlândia, Noruega, Islândia, Irlanda, Suécia

Pote 3: Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Rússia, Ucrânia

Pote 4: Hungria, Chipre, Grécia, Roménia, Moldávia, Bulgária

Pote 5: Israel, Austrália, República Checa, Malta, Áustria, São Marinho

Pote 6: Bélgica, Países Baixos, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia

Já a cerimónia de abertura do Festival Eurovisão da Canção realiza-se a 6 de Maio. Ao final da tarde as delegações dos 43 países vão percorrer uma passadeira de boas-vindas em frente ao MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, ao que se segue uma receção no Museu da Eletricidade.

