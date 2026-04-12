Há um novo rooftop no Chiado e a vista sobre Lisboa é de 360 graus

A vista panorâmica sobre a cidade é o principal cartão de visita deste terraço, no topo de um hotel. Mas não é o único. No Beyond Rooftop Bar, há cocktails de autor e petiscos com assinatura de chef.

Seja para que lado nos voltemos, vemos Lisboa. Vemos o Castelo de São Jorge, a Sé, os miradouros da Graça, os altos edifícios do Saldanha e ainda uma parte da Ponte 25 de Abril. O Beyond Rooftop Bar ocupa os dois últimos andares do Lisbon Chiado Hotel – o cinco estrelas que alberga também o Broto de Pedro Pena Bastos – e abriu em Setembro do ano passado com uma nova perspectiva sobre a cidade. Uma visão de 360 graus, com o Teatro da Trindade mesmo ali ao lado e toda uma Baixa aos seus pés.

O espaço, que pode acomodar até 150 pessoas, está aberto também a não hóspedes e se a primeira impressão é a de uma sala sóbria, confortável e sossegada, bem ao estilo de bar de hotel, são as áreas exteriores que conquistam de imediato a clientela. Existem duas varandas – uma exposta ao frenesim do Chiado, a outra, a favorita, debruçada sobre Lisboa. À distância de dois lanços de escada, fica a esplanada superior, ponto mais alto do edifício, onde tudo é vista.

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Um cenário propício a abrir a carta de bebidas, sobretudo agora que a Primavera que instala confortavelmente. Os vinhos são todos portugueses, à excepção dos champanhes. Na secção de cocktails, os clássicos podem estar omissos, mas não se negam a ninguém, embora as grandes especialidades sejam as fórmulas criadas na casa. Henrique Fonseca é o chefe de bar e ajudou a elaborar cada receita.

Hazuki (18€) é a primeira recomendação. Um sour de vodka que tem servido de refresco nestes primeiros dias de sol. É uma bomba cítrica, uma vez que leva xarope de lima caviar, lima kaffir, yuzu e ainda limão, para depois ser finalizado com espumante. O outro best-seller não podia ser mais diferente. Quente, intenso e envolvente, o Fashioned Fig (16€) pode até considerar-se fora de época, mas os pedidos não permitem que se ausente do menu.

DR Cocktail Fashioned Fig

Henrique apresenta o cocktail como sendo uma reinvenção de um clássico, o Old Fashioned. Com bourbon na base, o segredo está na infusão de figo. O fruto é depois desidratado e a água usada num xarope de açúcar demerara. A noz escura dá-lhe um último toque a frutos secos. As experiências não ficam por aqui. Henrique Fonseca já fala em aplicar a técnica a outros frutos, uma forma também de adoptar a sazonalidade na coquetelaria.

O passo seguinte é espreitar o menu de petiscos, desenvolvido em colaboração com o restaurante do rés-do-chão, o Broto. Das entradas às refeições ligeiras, o serviço faz-se do meio-dia à meia-noite. O húmus com crudités de legumes (11€), o tártaro de vaca com parmesão e gema curada (18€) ou os croquetes de leitão com mostarda de mel (14€, duas unidades) são as entradas mais pedidas.

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A lista segue com opções mais substanciais – saladas (21€-35€), sanduíches (17€-20€) e hambúrgueres (27€-34€). Escolhas seguras, que deixam margem para correr algum risco no momento da sobremesa. Se aceitar uma última sugestão, prove a panacotta de azeite com ananás e crumble de especiarias (9€).

Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 20 (Chiado). 21 838 6372. Seg-Dom 12.00-00.00

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