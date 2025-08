Enquanto várias regiões da Europa enfrentam ondas de calor históricas, têm-se registado focos de incêndio em países como Grécia, Itália e Turquia, obrigando milhares de pessoas a abandonar as suas casas.

Mas o que é que isto significa para os seus planos de viagem? Deve manter o protector solar na mala ou reconsiderar o voo? Eis o ponto de situação sobre os incêndios florestais na Europa e o impacto que podem ter na sua segurança, itinerário e até na sua carteira.

Photograph: Shutterstock

Onde estão os incêndios na Europa?

Há dezenas de incêndios activos na Grécia, incluindo na região da Ática e em subúrbios de Atenas, bem como na ilha de Kythira (em Pitsinades), na ilha de Evia (em Pissona), em Messinia e na zona de Polithea, em Trifylia. Foram também registados focos em Quíos e na ilha de Creta, no sul, de onde foram retiradas cerca de cinco mil turistas.

Em Itália, as chamas atingem várias zonas do sul, afectando pontos turísticos e populações locais na Sardenha – com os processos de evacuação feitos por barco – e na Sicília, sobretudo na costa sul e perto de Palermo.

Na Turquia, têm ocorrido incêndios diários nas últimas semanas, sobretudo no noroeste (em Karabuk e na região de Eskisehir), bem como na cidade de Silopi, no sudeste. Segundo a CNN, o governo turco declarou as províncias ocidentais de Izmir e Bilecik como zonas de catástrofe.

Há ainda incêndios activos no sul de Chipre e em vários países dos Balcãs, incluindo Albânia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte e Bulgária.

A fire truck in Limassol, Cyprus | Photograph: Shutterstock

É seguro viajar?

Apesar da gravidade da situação, não foram emitidos alertas oficiais para evitar viagens para estes destinos e os voos continuam a decorrer normalmente. Ainda assim, é aconselhável acompanhar as notícias locais e estar atento a alterações de última hora.

O aeroporto Adnan Menderes, em Izmir (Turquia), chegou a encerrar temporariamente no final de Junho devido aos incêndios, mas já retomou a operação normal. A recomendação é clara: verifique sempre o estado do seu voo antes de sair de casa.

Posso pedir reembolso se cancelar a viagem?

Neste momento, tudo depende das condições da sua reserva. Como não há proibição oficial de viagem, quem decidir cancelar por iniciativa própria dificilmente será reembolsado – trata-se, tecnicamente, de “falta de vontade de viajar”. Ainda assim, vale a pena contactar a companhia aérea ou o operador turístico. Pode não conseguir o dinheiro de volta, mas talvez consiga reagendar a viagem.

“Se houver uma alteração no aconselhamento oficial que desaconselhe a viagem após a sua reserva, então pode estar coberto em caso de cancelamento ou interrupção”, explicou Anna-Marie Duthie, especialista em seguros da Defaqto, ao jornal The Times. “Também pode estar coberto por despesas adicionais de viagem e alojamento, se o seu seguro incluir essa cláusula ou se tiver pago para a adicionar.”

Photograph: Shutterstock

Tempo extremo e vagas de calor na Europa

Com as alterações climáticas e o aumento consistente das temperaturas, os fenómenos meteorológicos extremos na Europa estão a tornar-se mais frequentes. Só este mês, registaram-se incêndios em Marselha e um sismo na costa de Espanha, após chuvas intensas e inundações por todo o país.

Os Verões europeus estão cada vez mais longos e quentes. O melhor conselho para quem vai viajar? Acompanhe os alertas meteorológicos locais e não saia de casa sem um seguro de viagem completo.

