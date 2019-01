Jornal inglês escolhe Lisboa como uma das melhores cidades europeias para comer

Lisboa está entre as 20 melhores cidades da Europa para comer em 2019. A lista, feita pelo britânico The Telegraph, tem em conta a cozinha portuguesa reinventada, como a encontrada no Time Out Market.

“O cenário gastronómico de Lisboa continua a crescer”, lê-se no The Telegraph. Numa lista onde figuram cidades europeias, como Copenhaga, Paris ou Barcelona, o jornal britânico justifica a escolha da capital portuguesa – em 6.º lugar (apesar de não estar numerada) – com a “onda influente de jovens chefs locais que se têm mantido fiéis à cultura da mesa portuguesa, reinventando-a”.

O artigo refere ainda chefs internacionais a trabalhar em Lisboa, como “o aclamado peruano Diogo Muñoz”, parceiro do português José Avillez no projecto de comida sul-americana que ganhou casa própria em 2018, no Cais do Sodré. Mas as sugestões não se ficam pela Cantina Peruana, com o The Telegraph a encaminhar os leitores para dez restaurantes soberbos que exibem o próspero cenário gastronómico da cidade.

Propõe-se, por exemplo, uma visita ao Feitoria, em Belém; ao Alma, no Chiado; ou à Confraria, dentro do Time Out Market, “um dos principais destinos gastronómicos, onde ao redor do salão, sob a esplêndida cúpula oriental, o público pode experimentar pratos de muitos chefs de renome”.

Jantar em Lisboa não é, contudo, “apenas sobre moda ou tendências”, avisa o jornal britânico na sua selecção das 20 melhores cidades da Europa onde comer em 2019, onde figura também o Porto, em 17.º lugar. “A comida é tida em alta conta pelos lisboetas e comer fora é mais uma necessidade do que um luxo".

"Não se esqueça de reservar mesa.”

