Manteigaria tem uma nova loja com pastéis de nata quentinhos. Fica em Alfama

Alfama está mais doce. A partir de agora, o toque de um sino no bairro pode não vir de uma das suas várias igrejas, mas significar que há uma fornada quentinha de pastéis de nata para dar ao dente na nova Manteigaria, que abriu junto ao Miradouro das Portas do Sol.

“A Manteigaria chegou a Alfama, mesmo ao lado de um dos miradouros mais bonitos de Lisboa. A partir de hoje, já podem visitar a nossa nova loja – onde os pastéis de nata estão sempre a sair, feitos à vista, como manda a tradição”, anunciou a marca na terça-feira, 22 de Julho.

Esta é a décima loja da Manteigaria em Lisboa, que se apresentou à cidade em 2014, a partir do Chiado. Rapidamente se tornou um dos destinos favoritos para apreciadores de pastéis de nata – o que fez com que não parasse de crescer, desde logo para o Time Out Market. Também está na Baixa, no Príncipe Real, em Alvalade, Belém, Campo de Ourique, no Saldanha e no Parque das Nações, e ainda no Porto e em Braga. Em 2023, chegou a Paris. E, muito em breve, abre em Cascais.

