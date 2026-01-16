O SEM vai fechar: “Este capítulo está pronto para chegar ao fim”

É um dos mais entusiasmantes restaurantes de Lisboa dos últimos anos, mas não passará de Abril. Espaço na Rua das Escolas Gerais está à venda por 400 mil euros.

O SEM é um farol da restauração sustentável em Lisboa. Desde o início que Lara Espírito Santo e George Mcleod mostram que é possível fazer boa comida, com muito sabor, frescura e criatividade, numa cozinha sem desperdício alimentar. Apresentaram-se à cidade em 2021 e logo a conquistaram. Na Time Out, poucos meses após a abertura, o crítico Alfredo Lacerda deu-lhes nada menos do que cinco estrelas e seu entusiasmo. Esta sexta-feira, porém, o casal anunciou que o restaurante tem os dias contados. Fecha a 19 de Abril.

“Nos últimos cinco anos, quisemos provar que a comida e a hospitalidade podem ser ferramentas poderosas de mudança e que não é preciso [um grande] espaço nem terreno para o fazer. Talvez só um pouco de teimosia”, escrevem num comunicado publicado nas redes sociais. “Estamos agora aqui – com mais rugas, mais cabelos brancos e algumas cicatrizes de guerra – confiantes de que este capítulo está pronto para chegar ao fim. À medida que a nossa família cresce, decidimos viver mais perto da natureza e dos valores que tentámos trazer ao SEM todos os dias.” O que continuarão a fazer por mais três meses.

“É o fim de um capítulo, mas há ainda tanta história para escrever. O SEM nunca foi pensado para ficar preso a uma sala, a uma cidade ou a uma morada. Faz parte de um projecto de vida, de um compromisso com uma causa pela qual continuaremos sempre a lutar. Por isso, é natural que vá assumindo formas, contornos e lugares diferentes ao longo do tempo. E que cresça e evolua connosco”, lê-se. “Já começámos a trabalhar no que vem a seguir. É imersivo, audaz e profundamente alinhado com os nossos valores. Mais novidades em breve.” O espaço do restaurante, com 90 metros quadrados e onde cabem pouco mais de 30 pessoas, já está à venda no Idealista: o trespasse custa 400 mil euros.

O SEM consta do Guia Michelin na categoria Bib Gourmand, sem estrela. A recomendação diz que os chefs “levam a sério a responsabilidade por um entorno sustentável; utilizam produtos de agricultura regenerativa, reduzem ao máximo a utilização de plástico e combatem o desperdício alimentar”. Por sua vez, Alfredo Lacerda escrevia assim: “O SEM não é um restaurante benfeitor mas mal-amanhado, feito de displicência zen. A comida nada deve ao fine dining, antes pelo contrário: não vai encontrar hortícolas melhores nos Michelin da cidade; e também não vai ver pratos mais sofisticados, delicados e elegantes”. No final de 2021, a Time Out elegeu o SEM como o melhor novo restaurante do ano em Lisboa.

Gabriell Vieira George Mcleod em 2022

Além do SEM, George Mcleod tem a seu cargo a cozinha do Vago desde Julho do ano passado. “No SEM somos muito aventureiros em termos de combinações de sabores. Aqui, seremos um pouco mais acessíveis. Vamos sempre dar prioridade ao sabor, como no SEM, mas seremos mais óbvios e atractivos”, dizia então o neozelandês à Time Out.

Rua das Escolas Gerais, 120 (Alfama). Qua-Dom 18.30-00.00

As últimas de Comer & Beber na Time Out

