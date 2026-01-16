Vai mais uma dentada? No Sem Côdea, as sandes vêm com cocktails de autor

Pacato durante o dia, festeiro depois de o sol se pôr. As sanduíches continuam a alimentar a cidade, mas no Sem Codêa fazem parte de um pairing improvável.

António Lobo Xavier não sossega. No final de 2023, dávamos conta da sua chegada a Alvalade, para tomar conta do Chez Chouette de Leopoldo Calhau. Há um ano, abriu o Polémico, casa própria e com influências de diferentes cozinhas do mundo. Em Setembro, chegou ao Cais do Sodré com mais três sócios. Numa Lisboa que redescobriu o prazer de comer uma boa sandes, o Sem Côdea pede apenas uma coisa – que guarde um espacinho para mais uma dentada.

"Foi um daqueles casos em que descobrimos primeiro o espaço. Ainda não tínhamos bem a noção do que queríamos, mas sempre fui um apaixonado por sanduíches. Entretanto, já houve um boom, mas quando concebemos o projecto não havia muitas", começa por explicar o chef. Enquanto António satisfazia o desejo de criar um menu assente nas sandes, Bernardo Pires, um dos sócios, estudava a melhor forma de introduzir a coquetelaria no espaço. As bebidas de autor aparecem ao final da tarde e prolongam-se pela noite. Podem ser um complemento à ementa ligeira, mas também brilham sozinhas.

"O espaço tem duas vidas e nós quisemos transportar esse conceito para a carta. Se tínhamos sandes de autor, também queríamos cocktails de autor, que é a minha praia", apresenta Bernardo. O trabalho de casa levou meses. Embora já comande um outro bar – o Sóbrio, no Bairro Alto –, esta carta foi pensada para ser diferente, mais sofisticada e com ingredientes capazes de surpreender a clientela. É o caso do Pandan (11€). Além de ser o nome de um cocktail, é também uma folha do Sudeste Asiático que tem a particularidade de cheirar e saber a bolacha. Algumas das receitas são pré-feitas e servidas directamente no copo e resultam de um processo de clarificação, em que, à mistura dos ingredientes, é adicionado leite. Posteriormente, a filtragem deixa o cocktail com uma tonalidade clara e com uma textura mais aveludada.

Com uma nomenclatura de inspiração floral, cocktails como o Camélia – com gin, vinho do Porto e amêndoa – ou o Magnólia – com whiskey, gengibre, mel e limão – têm saído sobretudo ao fim-de-semana (ambos 11€), acompanhados por um ou outro petisco. Bernardo quer mais do que isso e transpor a carta de bebidas de assinatura para a hora de jantar. "Gostava de vê-los a acompanhar a refeição, até porque alguns deles foram pensados para isso, são cocktails gastronómicos", resume.

As sandochas do chef

De volta às sanduíches, carro-chefe da ementa do Sem Côdea, a prioridade é criar diversidade num menu que não é extenso, mas que muda de tempos a tempos. O pão, para começar, chega da Padaria do Miguel, na Parede. Pequenos cacetes, no caso do Cachorrinho á Tripeiro (6€), homenagem aos cachorrinhos do Gazela. Para opções de maior substância, experimente a The Godfather (12€), com salame italiano tostado, pesto, tomate fresco e tomate seco, burrata e rúcula. Dentro de uma Ox Supreme (11,50€) vai encontrar rosbife, cebola roxa, dijonaise, pimentos assados e cebola crocante. "São inspirações que chegam de todo o lado. Trabalhamos sobretudo com ingredientes portugueses, mas claro que produtos como a mozzarella, o cheddar, o bacon vamos ter que importar", assinala.

Dos almoços à secretária às ressacas mais desafiantes, as sandes são uma constante ao longo do dia e estão num processo constante de aperfeiçoamento. Mais recentemente, o chef introduziu a Tosta (8,50€), sandes de presunto, mozzarella, cheddar e béchamel, mas também reforçou o rol de opções para picar. A começar nos taquitos de salmão gravlax e alcaparras (8,50€) e na focaccia com boquerones e aioli de azeitona (7,50€). Na secção de tapas, onde se inclui o cachorrinho, tem ainda espadarte com acabate e ponzo (14€), polvo com tomate seco (14€), cogumelos com ovo a baixa temperatura e romanesco (10€) e um folhado de cachaço, queijo da serra e picle de cebola (15€).

"À noite, fica completamente diferente. São as pessoas que vêm do trabalho e querem beber uma cerveja e acabam a comer qualquer coisa, são as pessoas que vêm jantar e ficam a beber. E agora ainda vamos começar a abrir até às duas da manhã, com comida", resume António Lobo Xavier. É que o Sem Côdea quer-se também com ambiente de festa. Não é por acaso que há espaço para ter um DJ a animar a casa. Noites especiais, com música à mistura, cocktails e, claro, sandes e outros acepipes para forrar o estômago.

Rua das Flores, 17 (Cais do Sodré). Qui-Sáb 12.00-15.00, 19.00-02.00, Dom-Seg 12.00-00.00

