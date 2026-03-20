O Street dos Anjos esconde um segredo com cocktails de pickles e frango frito com caviar

Já pensou em comer um hambúrguer e depois ir beber um cocktail no mesmo espaço? Se tem medo de parecer deselegante a pegar num pé de copo fino com os dedos gordurosos, recomendamos que o ultrapasse porque é de um sítio que mistura estas realidades que lhe vamos falar. Escondido no interior do Street da Rua Maria, nos Anjos, está o novo speakeasy da cidade, o The 44. Basta atravessar uma cortina de ferro para esbarrar com uma esplanada discreta, música electrónica e um balcão que serve bebidas inesperadas.

Naquele que é um desvio do percurso habitual da marca de smash burgers, o The 44 é uma extensão nocturna da marca, que pretende prolongar a experiência para lá do hambúrguer. “Isto começou porque tínhamos um sonho de trazer o conceito norte-americano do speakeasy”, explica a brand manager, Alejandra Garcia, sublinhando que a ideia surgiu antes de encontrarem o espaço certo. “Quando nos deparamos com este espaço, achámos que era grande demais para ser apenas um Street. Foi aí que tivemos esta ideia de converter metade num bar”.

Situado no número 44 da Rua Maria, que acabou por oferecer nome ao bar, também a escolha de montar este espaço nos Anjos não foi inocente. “É um bairro muito cool, onde é possível organizar planos diferentes e para um público que procura sítios diferentes e especiais”, diz. A localização permite captar tanto quem está de passagem antes de sair à noite como um público mais adulto, interessado em jantar com calma e prolongar a noite com cocktails.

DR Pickle Gimlet

O The 44 foi pensado como um “playground”, nas palavras de Alejandra Garcia, e um espaço aberto a novas experiências no menu, mas também a colaborações e eventos onde a cultura possa ter um novo palco. “Gostávamos de apoiar artistas ou designers novos. Queríamos promover apresentações de livros, exibições de curta-metragens ou noites de karaoke”.

A estética acompanha essa ambição. A entrada faz-se pelo restaurante, mantendo a linguagem minimalista e industrial da Street, mas o ambiente muda à medida que se desce ao bar, com uma atmosfera mais intimista e sensorial. “Queríamos seguir a estética minimalista e inox dos nossos restaurantes, mas com um toque mais elevado”, diz. Essa elevação sente-se sobretudo na carta, tanto líquida como sólida.

DR Frango frito com caviar

Nos cocktails, a casa aposta em receitas de assinatura pensadas para seduzir quem não domina o tema. “Queríamos que as pessoas que viessem cá pudessem experimentar um cocktail de boa qualidade, mas [percebam] que não deixamos de ser o Street”, afirma. Entre os destaques estão o Street Mule (vodka, lima, ginger beer, espuma de gengibre, 10€), o The Paloma (tequila, toranja, soda de toranja, sal tajín, 10€) e o Almond Sour and White Peach (amarguinha, pêssego, limão, xarope e espuma, 10€). Mas é o Pickle Gimlet (gin, cordial de pickles da casa, 8€) que melhor traduz a ponte entre universos: “é um cocktail que faz muita ligação aos hambúrgueres através do pepino”.

Na comida, o destaque vai para o frango frito com crème fraîche e caviar Royal Baerii (35€), uma combinação que segue uma tendência recente e que, segundo a marca, já vinha “de Madrid, onde está mais na moda”. A carta inclui ainda opções mais simples, pensadas para partilhar, como amendoins com wasabi (3,5€), batatas fritas (3,5€), frango frito (13€) ou batatas fritas com crème fraîche e caviar Royal Baerii (28€).

DR Frango frito com caviar

Apesar de funcionarem como espaços autónomos, o The 44 não deixa de dialogar com o restaurante. “São universos separados, mas que estão sempre misturados”, resume. Essa ligação deverá tornar-se mais evidente no futuro, com a introdução de propostas híbridas, como a possibilidade de trazer alguns hambúrgueres para o menu do bar.

Esta mistura de referências faz parte de uma visão mais ampla sobre o que pode ser a restauração hoje. “Pensamos que o mundo do luxo e mais gourmet está a mudar”, diz Alejandra Garcia, defendendo que uma proposta urbana não tem de comprometer a qualidade. “O hambúrguer é uma coisa que se pode comer à noite com amigos, antes ou depois de sair, ou com um cocktail. Nós achamos que faz todo o sentido.”

DR The 44

O futuro, aliás, já está a ser desenhado. Este é o primeiro speakeasy da marca, mas não deverá ser o último. “Se funcionar bem, queremos abrir um em Itália, provavelmente”, revela Alejandra Garcia. A ambição passa por replicar o conceito noutras cidades e criar mais espaços onde gastronomia, cocktails e cultura se cruzam de forma natural.

Rua Maria, 44 (Anjos). Seg-Ter 12.00-23:30; Qua-Dom 12.00-2.00

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