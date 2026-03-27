Oh, my! O Hotel das Amoreiras serve agora um chá das cinco

O ritual britânico do ‘afternoon tea’ está disponível todos os dias – mas tem de ser reservado com 24 horas de antecedência. Os scones são as estrelas.

Pedro Oliveira viveu em Londres entre os 12 e os 16 anos. Na memória, guarda as tardes em família em alguns dos melhores hotéis da cidade, como o Savoy ou o Claridges, onde o culto do chá era (e é) levado muito a sério. “Era todo um ritual, um teatro mágico. Dava por mim a imaginar quem teria já estado ali sentado a lanchar – o Churchill, Charlie Chaplin?”, conta à Time Out enquanto apresenta o Afternoon Tea do Hotel das Amoreiras, servido todos os dias (mas com reserva obrigatória com pelo menos 24 horas de antecedência).

No Reino Unido, como aqui, os scones são os protagonistas e chegam à mesa quentinhos, em pratos de três andares, para barrar com manteiga ou compota de morango ou de abóbora. A fazer-lhes companhia, nos pisos abaixo de loiça clássica, estão finger sanduiches em pão de forma, de pepino, salmão, fiambre e queijo, e doces em miniatura sazonais, como os choux de caramelo e chocolate ou as tartelettes de limão e frutos vermelhos. As chávenas de chá, servidas de enormes bules de prata, nunca ficam vazias nem frias.

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“Lá, também existe o high tea, mais farto, com sopa e tudo, mas o que resolvi fazer aqui é o afternoon, mais leve. Temos uma grande oferta de chás, no entanto o que aconselho para a tarde é o Royal Blend, um chá preto menos forte que o Breakfast Tea. Ninguém fica sem dormir à noite”, continua o proprietário do hotel na Praça das Amoreiras, que quis manter tudo simples e fiel ao que se faz no Reino Unido.

O espaço acolhedor e confortável, de ambiente aristocrático, é o cenário perfeito para o ritual que custa 22€ por pessoa: seja no interior dominado pelo verde escuro das mesas e o bordeaux dos cadeirões em pele, seja no surpreendente pátio ao ar livre, onde nos dias bons também se servem os pequenos almoços aos hóspedes.

Praça das Amoreiras, 34 (Amoreiras). Afternoon tea, todos os dias com reserva obrigatória 24 horas antes. 22€/pessoa

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