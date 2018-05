"Porquê Lisboa?" O britânico The Telegraph respondeu

E a saga de recomendações vindas do estrangeiro continua. Desta vez, foi o The Telegraph a elogiar a cidade. À pergunta "Porquê Lisboa?", o jornal britânico deu 23 respostas. Revelamos-lhe algumas.

Lisboa é uma cidade barata, diz o The Telegraph, mas no campeonato dos restaurantes é bom que os leitores tragam a carteira recheada: um almoço no Belcanto, de José Avillez e um jantar no LAB, de Sergi Arola, ou no Alma, de Henrique Sá Pessoa, estão entre as dezenas de sugestões do jornal inglês, que aconselha ainda um copo no rooftop do Park.

E se é para beber, que seja cerveja, com oferta variada mas sempre em conta, garante o diário: de 50 cêntimos no Arco do Cego (uma imperial), a 2€ (uma garrafa).

As atracções obrigatórias da cidade estão todas lá, bem como os elevadores, os pastéis de nata, a Livraria Bertrand e a arte urbana. E como Lisboa ''tem sol até dizer chega'', os ingleses sublinham que vale a pena ultrapassar as fronteiras da cidade para mergulhar nas praias do Guincho, de Carcavelos ou de Santo Amaro de Oeiras ou subir a serra e passar um dia em Sintra.

