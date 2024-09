Se a reunião dos Oasis e a Eras Tour nos ensinaram alguma coisa, foi que se tornou praticamente impossível arranjar bilhetes a preços razoáveis para um concerto quando um dos nossos artistas preferidos vêm tocar à nossa cidade. O que tem levado os fãs à chamada “gig-tripping” – ou seja, a comprar bilhete para um espectáculo noutro local e a esticar esse bilhete para umas mini-férias.

Mas em que parte da Europa é que o seu dinheiro vai chegar mais longe? A plataforma de depósito de bagagens Radical Storage analisou o custo médio dos bilhetes para os concertos em toda a Europa, bem como os artistas mais caros para ver ao vivo, e os resultados já estão disponíveis.

O local mais barato para assistir a um concerto na Europa é Nottingham, com um bilhete médio a custar 67€. Antuérpia ficou em segundo lugar, com 89€ de média, e Birmingham em terceiro, com 91€.

Por outro lado, Milão é aparentemente o local mais caro para assistir a um concerto, com um preço médio de 377€. Marbella ficou em segundo lugar, com bilhetes a custar cerca de 293€, e Munique ficou em terceiro, com um preço médio de 230€.

As cidades europeias mais baratas para bilhetes de concertos

Nottingham Antuérpia Birmingham Belfast Plymouth Bristol Assago Leeds Madrid Sheffield

As cidades europeias mais caras para bilhetes de concertos

Milão Marbella Munique Maastricht Dublin Leipzig Paris Cardiff Copenhaga Barcelona

Já que estamos a falar de concertos, veja o nosso resumo das melhores cidades do mundo para sair à noite. E, claro, os concertos a não perder esta semana em Lisboa.



🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Príncipe Real é um dos bairros mais cool do mundo