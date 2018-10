Rota das Estrelas volta a parar no Lab de Sergi Arola em Sintra

Dia 7 de Novembro o céu vai ficar mais estrelado ali para os lados de Sintra. O festival gastronómico Rota das Estrelas volta a parar no LAB, no Penha Longa Resort, para um jantar com o anfitrião Sergi Arola e os convidados Joachim Koerper e João Rodrigues.

Três chefs estrelados – Sergi Arola tem uma estrela no seu LAB, Joachim Koerper soma outra no Eleven e João Rodrigues também tem uma no seu Feitoria – vão estar lado a lado na cozinha para um jantar especial, sem regras e com pratos criados exclusivamente para este dia.

O menu ainda é surpresa mas se as últimas edições forem indicativo, é aqui que os chefs dão asas à sua criatividade. O jantar começa às 19.30 e tem uma lotação máxima de 50 pessoas. Enquanto se acomoda no restaurante com vista panorâmica sobre o campo de golfe do hotel, receberá logo um cocktail de boas-vindas. As sobremesas vão ficar a cargo de Francisco Siopa, chef pasteleiro de todo o universo Penha Longa, e a escolha dos vinhos é da responsabilidade do sommelier do LAB e Arola, Ricardo Santos.

O valor do jantar (195€) não inclui dormida mas o Penha Longa precaveu-se e se for para ser tudo à grande, espreite os pacotes completos, com jantar e alojamento por 445€ em single ou 640€ em duplo.

Este ano, a Rota das Estrelas, criada em 2010 com o objectivo de elevar a alta gastronomia feita em Portugal, já passou pelo Gusto by Heinz Beck, em Almancil, no Algarve, e pelo L’And, em Montemor-o-Novo, no Alentejo. Antes de chegar a Sintra, há paragem no Porto, no dia 26 de Outubro, no Antiqvm, com o anfitrião Vítor Matos, Ricardo Costa (do Yeatman), Pedro Lemos (Pedro Lemos) e Rafa Centeno (do espanhol Maruja Limón), Fernando Agrasar (As Garzas), Oscar Geadas e Francisco Gomes (Confeitaria Colonial).

Recorde-se também que a cerimónia das Estrelas Michelin este ano será em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes, e anseiam-se mais lugares estrelados no país. A gala está marcada para 21 de Novembro.

+ Os melhores restaurantes em Lisboa