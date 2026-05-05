Tiago Penão convida Vasco Coelho Santos para o balcão do Izakaya Lisboa

Os chefs estrelados do Euskalduna, no Porto, e do Kappo, em Cascais, juntam-se no Príncipe Real para um festim japonês. É já na quinta-feira, 7 de Maio.

O ambiente do Izakaya é sempre de festa – com hip-hop dos anos 2000 a passar nas colunas, neons vermelhos e azuis a iluminar a sala, gatinhos dourados a acenar, cocktails de saké a saltar do shaker, polaróides coladas às paredes e um ritmo frenético atrás do balcão, onde se preparam coisas como as lulas yaki ika, as tacinhas de oro yokke chirashi ou as sando de porco e de língua de wagyu. Mas esta quinta-feira, 7 de Maio, a noite promete ser ainda mais animada com um convidado especial para um jantar a quatro mãos.

O chef Tiago Penão, que além do Kappo (uma estrela Michelin e um Sol da Repsol), tem esta tasca japonesa em Cascais e no Príncipe Real, chama Vasco Coelho Santos para, juntos, prepararem um menu de degustação dedicado à gastronomia nipónica.

DR Tiago Penão no Izakaya Lisboa

Vasco Coelho Santos lidera, no Porto, restaurantes como o Euskalduna Studio (uma estrela Michelin e dois Sóis Repsol), o Seixo e o japonês Kaigi, além de estar no Time Out Market desde o primeiro dia. Há coisa de um mês, abriu o seu primeiro espaço em Lisboa, com a chef Inês Azevedo: o Lamina (animal ao contrário), onde o desafio é comer tudo, "do princípio ao fim" – de coraçõezinhos a orelha, moelas, rabo, língua e outras miudezas.

Henrique Isidoro Vasco Coelho Santos

Na noite de 7 de Maio, Penão e Coelho Santos partilham o balcão do Izakaya em dois turnos (às 19.00 e às 21.00) e preparam um menu de degustação que vai incluir cristas de galo,⁠ ⁠⁠lírio maturado, barriga de atum, ⁠⁠panquecas de ostra, oniguiri e⁠ ⁠⁠canja de galinha. Custa 90€ por pessoa – e a reserva é obrigatória.

Pátio do Tijolo, 11 (Príncipe Real). Qui, 7 de Mai, 19.00 e 21.00. 90€

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