Time Out Lisboa Card. Já pode ter acesso gratuito às melhores atracções em Lisboa

Só para turistas? Pense duas vezes antes de partir à descoberta da cidade. Já está disponível o Time Out Lisboa Card, que inclui acesso gratuito aos melhores museus e atracções em Lisboa, e ainda viagens ilimitadas em transportes públicos.

Pode passear de comboio e eléctrico (o 28 está incluído), e ainda de autocarro e metro, em Lisboa e até Sintra e Cascais. Junte-lhe a entrada nas principais atracções da cidade e ainda descontos em passeios, visitas guiadas, compras e pontos de interesse. O Time Out Lisboa Card permite poupar tempo e dinheiro durante a visita a Lisboa — não precisa de comprar bilhetes separados para cada atracção, ou um passe de viagem, pois está tudo incluído num só cartão.

Qual passe de metro, o cartão é activado após a primeira utilização. É aqui que começa a contar o período de validade, que oscila consoante a modalidade comprada. Mas vamos a informação ainda mais útil. Pode comprar o cartão na Time Out Shop no Time Out Market Lisboa, o que lhe dá direito a levar ainda um Mapa Time Out Lisboa, recheado de 101 ideias para aproveitar a cidade.

A maioria das atracções e museus da cidade estão incluídos, mas no caso em que a entrada não é gratuita, pode contar com descontos proporcionados pelo cartão. Exemplos? O Museu do Fado (-30%), o Museu Colecção Berardo (-30%), ou o concorrido Oceanário (-15%). Não se preocupe que o também incluído Guia Lisboa Card conta-lhe tudo.

Preços adulto

24 horas - 20€

48 horas - 33€

72 horas - 41€

Preços criança (até aos 15 anos)

24 horas - 13€

48 horas - 19€

72 Horas - 22€

