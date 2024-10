Estes doces de Halloween são um susto e tornam qualquer mesa assustadora

Comer sem culpa e com responsabilidade. É o que acontece com a Sam Pastelaria Saudável que já nos tem adoçado a boca com as suas criações vegan e sem glúten. Para o Halloween, prepararam uns cupcakes com um fantasminha ou uma abóbora de chocolate por cima. São três os sabores: cacau e brigadeiro de tâmaras; baunilha e caramelo de tâmaras e banana com caramelo de tâmaras. São vendidos em caixas de seis (15€), de um sabor apenas. Também há um sortido com 18 bolachas de várias formas (7,80€). Pode comprar através da loja online, mas atenção que estas são edições especiais e por isso só estão disponíveis até ao dia 31.