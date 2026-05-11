As 11 melhores carrinhas de street food em Lisboa

É provável que este nome não diga nada aos leitores, mas isso não quer dizer que nunca tenham ido ou pelo menos ouvido falar nesta rulote, estacionada ao lado das bombas da Galp no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos da América com a Almirante Gago Coutinho. É provável que já lá esteja há mais de dez anos. Todos os dias, das dez da noite às seis da manhã, quem lá trabalha dá de comer e beber àqueles que trabalham e vivem na noite. O que sai mais são as bifanas, mas há outras opções.