As 11 melhores carrinhas de street food em Lisboa

O Estádio da Tapadinha é a casa do Atlético Clube de Portugal, fundado em 1942. Desde 2025 que é também a morada da Curva, um projecto de street food e copos que ocupa a fan zone do estádio. O apelo gastronómico vai além da massa de adeptos do clube. No recinto, encontra o barbecue americano do KAU, as pizzas americanas da Rico Pizza, ou a bifana d'A Trifana. E aos sábados e domingos, costuma haver música ao vivo e DJ sets.
Não podemos dizer que Lisboa seja uma cidade onde facilmente se encontrem rulotes de comida (excepto quando há jogos de futebol e há várias nas imediações dos estádios de Alvalade ou da Luz), mas conseguimos dizer-lhe umas quantas que valem a pena conhecer. Dentro de grandes armazéns, como o 8 Marvila, ou ao ar livre, em zonas como Belém ou o Restelo, reunimos um roteiro dedicado à comida de rua. Estas 11 carrinhas de street food em Lisboa servem especialidades japonesas, reinvenções de bacalhau à Brás, pizza, barbecue à americana, gelados de iogurte e até vinho português a copo. Há também espaço para as clássicas bifanas, cachorros e imperiais.
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