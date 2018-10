Cinco novos restaurantes no Príncipe Real onde vale a pena marcar mesa

Se há coisa pelo qual o Príncipe Real é conhecido é pelos seus jardins interiores que se transformam em belas esplanadas, como é o caso da do Boubou’s, que já é um ex-líbris. Agnes e Alexis Bourrat (ela húngaro-inglesa, ele luso-francês), ambos apaixonados pela gastronomia portuguesa e por Lisboa, abriram um três em um com comida internacional: tem zona de bar, uma cozinha aberta com balcão para comer à frente do chef e a esplanada. As atenções estão nos pratos familiares que enchem qualquer mesa: o polvo inteiro grelhado, com batata doce e molho aioli com harissa (42€ para duas pessoas, 84€ para quatro) ou kebab do it yourself de cordeiro (44€ para duas pessoas, 64€ para quatro).