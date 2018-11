Tudo o que pode comer no Coyo Taco, o mexicano aprovado por Barack Obama

Não passa minimamente despercebido: as paredes do edifício do novo restaurante do Príncipe Real são de um azul eléctrico e há um neón forte a iluminar o nome do restaurante. O Coyo Taco é uma cadeia que nasceu em Miami pela mão de três amigos e chega a Portugal com a chancela Multifood – mas a história não acaba aqui. Por estes dias é praticamente impossível falar da Coyo Taco sem falar de Barack Obama: o ex-Presidente dos EUA esteve no restaurante de Miami há dias, elogiou os tacos, deixou uma gorjeta gorda e ainda disse que há de espreitar a versão lisboeta na visita à capital portuguesa que tem agendada para breve. Sven Vogtland, um dos sócios fundadores, já estava em Lisboa e assistiu a tudo pela televisão. Se dúvidas houvesse que os tacos são mesmo bons, aqui vai mais um selo de qualidade: foram uns dos primeiros convidados a fazer parte do futuro Time Out Market em Miami, com abertura prevista para o início de 2019.

À semelhança de outros restaurantes da Multifood – como o Tapisco, praticamente ao lado, ou do Pesca, na mesma rua –, o Coyo Taco tem uma janela onde vende cocktails para a rua, privilegiando-se as margaritas, claro, ou não estivéssemos num restaurante mexicano. Na primeira semana de abertura, vai ser normal ver Fernão Gonçalves a tratar dos cocktails – o barman do Pesca está a ajudar a adaptar a carta de bar à realidade portuguesa.

No entanto, a carta do restaurante é totalmente igual à da casa-mãe. Sven Vogtland destaca os tacos de carnitas de pato, o conchinita pibil ou as bowls de burrito, mas a carta de street food mexicana é bastante completa. Saiba aqui o que pode comer e beber no Coyo Taco lisboeta e descubra mais sobre a história e pratos deste restaurante na próxima edição da Time Out Lisboa.

