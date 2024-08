As melhores praias do Oeste

Garret McNamara ganhou na Nazaré quase tanta fama como a Nossa Senhora. As peregrinações ao local onde o havaiano surfou o “canhão da Nazaré”, onda com mais de 30 metros, rivalizam com as visitas ao Santuário. “Bem-vindo às maiores ondas do mundo”, lê-se à chegada da Praia do Norte. Afinal, estamos a falar de um acidente geomorfológico raro, o maior da Europa e um dos maiores do mundo. Mas, com ou sem ondas, vale a pena adoçar a boca com “o melhor arroz doce do mundo”. Segundo McNamara, é no restaurante Celeste.

COMO CHEGAR: Fica a Norte da Nazaré. Siga as direcções até ao Forte.

JÁ QUE AQUI ESTÁ: Para além do óbvio, visite o Forte de S. Miguel Arcanjo, um monumento que se tornou no principal posto de observação das ondas grandes na Praia do Norte, até porque inclui o Centro Interpretativo do Canhão da Nazaré, a Surfer Wall e várias conteúdos expositivos periódicos.