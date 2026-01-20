Não é bem uma aula de dança (se bem que também há algumas bem estranhas por aí). Esta é, na verdade, a aula certa para ficar em forma e conseguir trazer ao de cima a estrela que esconde dentro de si. Ao som dos actuais êxitos, das músicas mais ouvidas nas discotecas de todo o mundo e dos ritmos latinos mais modernos, não há pé de chumbo que resista. Os passos são simples, modernos e não requerem qualquer prática anterior. É acenar, sorrir e dar o seu melhor na coordenação e na expressão corporal. Além de proporcionar todos os benefícios do exercício cardiovascular e o ajudar a gerir o stress, o Body Jam consome ainda muitas calorias (sim, as que não lhe estão a fazer falta nenhuma).