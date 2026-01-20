Subscrever
yoga suspenso
Aulas de fitness estranhas para experimentar pelo menos uma vez

Queimar calorias nestas aulas de fitness promete ser muito mais divertido.

Está na hora de tornar a sua rotina de treino mais interessante com uma destas aulas de fitness estranhas. Não há desculpa para andar a perder tempo livre com os mesmos exercícios de sempre quando pode experimentar finalmente uma modalidade aérea, para ficar de cabeça para baixo, ou jogar padel sem raquetes (sim, leu bem, a ideia é dar uso aos pés e à cabeça). Sim, confie em nós: por estas ofertas verdadeiramente únicas vale mesmo a pena sair da sua zona de conforto. São seis aulas de fitness estranhas (ou originais, vá) que deve experimentar pelo menos uma vez.

Yoga suspenso

  • Desporto
  • Ioga e pilates
  • Lisboa
Yoga suspenso
Yoga suspenso
O nome do Jaya Aerial Lab vem de “vitória” em sânscrito, tal é a vontade de vencer a gravidade. Pole Dance, Vertical Fabrics, Static Trapeze e Yoga Supenso são as especialidades desta escola no bairro da Estefânia, que funciona como um laboratório de modalidades desportivas aéreas e quer habituar os lisboetas à ideia de ginasticar nas alturas. O objectivo é tirar os pés do chão, com recurso a diferentes aparelhos complementares, desde um varão até tecidos ou trapézios, para um apoio do corpo mais eficaz e posturas corporais mais correctas. Posto tudo numa misturadora, se adicionado um pouco de fitness, a receita é o yoga suspenso, um treino feito a pensar no desenvolvimento da força muscular, da flexibilidade e da mobilidade articular.

Treino com Electroestimulação

  • Desporto
  • Ginásios e centros de fitness
  • Lisboa
Treino com Electroestimulação
Treino com Electroestimulação
O ElectroStudio do Saldanha, focado numa única modalidade, combina exercício físico e electroestimulação, que activa mais de 350 músculos em apenas 25 minutos. Pode parecer pouco, mas não é: menos de meia hora de EMS fitness, como é conhecido, faz o equivalente a 1h30 de treino convencional. O factor diferenciador é, precisamente, a obtenção de resultados muito mais rápido. Este recurso, em que os músculos são contraídos e relaxados através de um aparelho, é utilizado até por fisioterapeutas e educadores físicos. O objectivo pode passar por perder peso, reduzir gordura e celulite, aumentar a massa muscular e fortalecer zonas específicas do corpo.

Body Jam

  • Coisas para fazer
  • Carnide/Colégio Militar
Body Jam
Body Jam
Não é bem uma aula de dança (se bem que também há algumas bem estranhas por aí). Esta é, na verdade, a aula certa para ficar em forma e conseguir trazer ao de cima a estrela que esconde dentro de si. Ao som dos actuais êxitos, das músicas mais ouvidas nas discotecas de todo o mundo e dos ritmos latinos mais modernos, não há pé de chumbo que resista. Os passos são simples, modernos e não requerem qualquer prática anterior. É acenar, sorrir e dar o seu melhor na coordenação e na expressão corporal. Além de proporcionar todos os benefícios do exercício cardiovascular e o ajudar a gerir o stress, o Body Jam consome ainda muitas calorias (sim, as que não lhe estão a fazer falta nenhuma).

Power Jump

  • Coisas para fazer
  • Avenidas Novas
Power Jump
Power Jump
O FitnessUp tem modalidades para todos os gostos, idades e vontades de gastar mais ou menos energia. Os equipamentos habituais ocupam grande parte do ginásio, mas há espaço também para estúdios. Se está com vontade mas é de pular, apareça nos treinos de Power Jump, onde irá utilizar um mini-trampolim para realizar o trabalho cardiovascular. Os seus pulmões também vão agradecer e é capaz de chegar ao Verão com uma barriga de fazer inveja. Isto tudo a divertir-se nas (meias) alturas.

Padbol

  • Coisas para fazer
  • Sintra
Padbol
Padbol
Imagine um jogo de padel, no tradicional campo limitado por paredes de acrílico ou vidro muito forte, onde em vez de usar raquetes tem de dar uso aos pés e à cabeça. Este desporto sensação mistura padel com futebol. A modalidade nasceu em 2008, na Argentina, e não requer preparação profissional nem habilidades prévias, mas há uma probabilidade muito grande de ficar viciado. Se está curioso, o Padbol Studio, no Padels Sports Club, permite-lhe experimentar o desporto através do aluguer de um campo por 1h30, de segunda a sexta-feira entre as 10.00 e as 18.00, e aos fins-de-semana e feriados, das 09.00 às 20.30. Não são aulas formais, mas de certeza que vai sair de lá a saber muitas formas novas de mexer os músculos do corpo.

