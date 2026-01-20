O nome do Jaya Aerial Lab vem de “vitória” em sânscrito, tal é a vontade de vencer a gravidade. Pole Dance, Vertical Fabrics, Static Trapeze e Yoga Supenso são as especialidades desta escola no bairro da Estefânia, que funciona como um laboratório de modalidades desportivas aéreas e quer habituar os lisboetas à ideia de ginasticar nas alturas. O objectivo é tirar os pés do chão, com recurso a diferentes aparelhos complementares, desde um varão até tecidos ou trapézios, para um apoio do corpo mais eficaz e posturas corporais mais correctas. Posto tudo numa misturadora, se adicionado um pouco de fitness, a receita é o yoga suspenso, um treino feito a pensar no desenvolvimento da força muscular, da flexibilidade e da mobilidade articular.
Está na hora de tornar a sua rotina de treino mais interessante com uma destas aulas de fitness estranhas. Não há desculpa para andar a perder tempo livre com os mesmos exercícios de sempre quando pode experimentar finalmente uma modalidade aérea, para ficar de cabeça para baixo, ou jogar padel sem raquetes (sim, leu bem, a ideia é dar uso aos pés e à cabeça). Sim, confie em nós: por estas ofertas verdadeiramente únicas vale mesmo a pena sair da sua zona de conforto. São seis aulas de fitness estranhas (ou originais, vá) que deve experimentar pelo menos uma vez.
Recomendado: As melhores músicas para treinar no ginásio (ou ao ar livre)