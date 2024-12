Campanhas solidárias a não perder neste Natal

Com 60€, é possível ajudar a Unicef a "tratar uma criança subnutrida, com alimento terapêutico entregue durante seis a oito semanas". Já 30€ permitem assegurar cuidados médicos, com a oferta de um kit com medicamentos e material hospitalar essencial. Mas "pode doar a quantia que puder", avisa a Unicef, que este ano se concentra em apoiar crianças em contextos de crise humanitária (sob o mote “As notícias mudam, mas as crises continuam”), sejam eles os conflitos em Gaza, na Ucrânia ou no Líbano, a sequência das cheias no Nepal e no Afeganistão, ou a fome no Sudão e no Iémen. "Todos os donativos são muito importantes", lembra a organização.