Cinco ideias de passagem de ano para pessoas que detestam a passagem de ano

Sim, Stranger Things chegou ao fim (desta vez, definitivamente). Mas Dezembro trouxe ao streaming muitas outras estreias e regressos que valem a pena. Por exemplo, a nova temporada de Fallout, onde o deserto nuclear de Nova Vegas promete caos e aventura. Entre dramas familiares, romances e aventuras mitológicas, há também comédia garantida com Homem vs. Bebé e escapadinhas internacionais com Emily in Paris. Para os fãs de música, Taylor Swift mostra-nos os bastidores da Eras Tour.
Não está para grandes festas em discotecas nem espectáculos de pirotecnia ao relento, com este frio? Trocava o vestidinho brilhante ou o fato de gala por uma roupa confortável? Recusa-se a deixar o ordenado do mês de Janeiro, que ainda nem recebeu, num restaurante com um menu de jantar especial para o réveilon? Se ainda não recuperou das celebrações do Natal e a febre da passagem de ano já lhe está a causar dores de cabeça, então as sugestões deste artigo foram pensadas para si.
