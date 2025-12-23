Subscrever
streaming
Fotografia: Glenn Carstens-Peters

Cinco ideias de passagem de ano para pessoas que detestam a passagem de ano

As passas são sobrevalorizadas e nem todos vibram com a contagem decrescente, ou com fogo-de-artifício.

Vera Moura
Editado por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
Escrito por: Editores da Time Out Lisboa
Não está para grandes festas em discotecas nem espectáculos de pirotecnia ao relento, com este frio? Trocava o vestidinho brilhante ou o fato de gala por uma roupa confortável? Recusa-se a deixar o ordenado do mês de Janeiro, que ainda nem recebeu, num restaurante com um menu de jantar especial para o réveilon? Se ainda não recuperou das celebrações do Natal e a febre da passagem de ano já lhe está a causar dores de cabeça, então as sugestões deste artigo foram pensadas para si.

Cinco ideias de passagem de ano para pessoas que detestam a passagem de ano

Faça uma maratona pelas séries que não teve tempo de acompanhar este mês
Photograph: Netflix

Sim, Stranger Things chegou ao fim (desta vez, definitivamente). Mas Dezembro trouxe ao streaming muitas outras estreias e regressos que valem a pena. Por exemplo, a nova temporada de Fallout, onde o deserto nuclear de Nova Vegas promete caos e aventura. Entre dramas familiares, romances e aventuras mitológicas, há também comédia garantida com Homem vs. Bebé e escapadinhas internacionais com Emily in Paris. Para os fãs de música, Taylor Swift mostra-nos os bastidores da Eras Tour.

Sente-se sossegadamente ao balcão do Galeto

Sente-se sossegadamente ao balcão do Galeto
© João Palla Martins

Para uma noite como qualquer outra, o Galeto nunca desilude. O mítico snack-bar da Avenida da República estará aberto, como é habitual, até às 03.00 da madrugada de dia 1, sem qualquer tipo de animação, menu especial ou estardalhaço. É um dia igual a todos os outros em que, circunstancialmente, alguém poderá abrir uma garrafa de champanhe.

Pegue num papel e numa caneta... e jogue

Pegue num papel e numa caneta... e jogue
Domínio público

Estar longe de ecrãs e das respostas imediatas de motores de busca é um exercício que talvez tenhamos de praticar com mais frequência, em defesa dos nossos pequenos cérebros. E é preciso muito esforço? Talvez seja suficiente relembrar os clássicos da infância (seja a nossa ou a dos nossos pais), viajando por jogos como o Galo, a Forca (ou o Enforcado), o STOP ou a Batalha Naval. O mais impressionante é que pode passar horas a divertir-se apenas com um pedaço de papel e uma caneta. Nervoso? Vá preparando a cultura geral e a agilidade de pensamento, que os adversários já estão à espera. Temos 12 ideias de jogos com papel e caneta para experimentar.

Mande vir comida de um bom restaurante

Mande vir comida de um bom restaurante

Se o plano do réveillon é não sair, pegue no telemóvel ou computador e encomende tudo a que tem direito. Comer em casa não tem de ser sinónimo de servir comida em caixas de alumínio: a Volup, por exemplo, promete comida de chef adaptada a delivery. Vai fazer um figurão (ou regalar-se) quer escolha o Kanazawa, o Tantazzi, a Nunes Real Marisqueira, O Frade, o Kabuki ou outro parceiro. No dia 31, o serviço é limitado, funcionando das 11.00 às 16.00. 

Corra para o novo ano

Corra para o novo ano
O último dia do ano é também o de São Silvestre e há várias corridas homónimas que tradicionalmente, ao longo de Dezembro, saem à rua para queimar os últimos cartuchos de energia. A mais antiga em território nacional é organizada pelo concelho da Amadora desde 1975, quando Carlos Lopes cortou a meta em primeiro lugar. A 50.ª edição vem umas horas antes de se dar as boas-vindas a 2026. O ponto de partida é na Estrada dos Salgados, junto à estação de metro Amadora Este. Os quilómetros são dez e terminam na Praça São Silvestre.

Venha 2026

As 26 melhores novidades no mundo em 2026

As 26 melhores novidades no mundo em 2026
Photograph: teamLab

A planear as suas viagens para o novo ano? Deve, sem dúvida, contar com aqueles clássicos da bucket list, mas se procura inspiração fresca, 2026 promete um mundo de experiências totalmente novas. Desde dormir num museu ao ar livre até percorrer paisagens ancestrais em e-bikes, fazer zipline sobre magníficas reservas naturais e festejar durante um eclipse solar – sim, a sério – há dezenas de experiências fora do circuito habitual e fora da caixa a acontecer nos próximos 12 meses. Pelos quatro cantos do mundo, a Time Out escolheu as 26 coisas mais incríveis, surpreendentes e emocionantes para fazer em 2026.

Podes vir, 2026. Temos as melhores agendas para planear o novo ano

Podes vir, 2026. Temos as melhores agendas para planear o novo ano
Time Out Lisboa

“No próximo ano é que é!” – quantas vezes já ouviu (ou disse) isto? As promessas acumulam-se à medida que um ano chega ao fim e outro se aproxima, sobretudo no que toca à organização. Promete-se que é desta que se vai comprar uma agenda para apontar reuniões de trabalho, cafés com amigos, aniversários (RIP Facebook), jantares de família e todos os eventos e compromissos da vida. Se 2025 não foi um grande ano e está a pôr as fichas todas em 2026, escolha já a agenda que lhe vai fazer companhia nos 12 meses que se seguem. Aqui encontra para todos os gostos e carteiras – e sempre com espaço para boas recordações.

 

