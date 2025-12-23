Cinco ideias de passagem de ano para pessoas que detestam a passagem de ano

“No próximo ano é que é!” – quantas vezes já ouviu (ou disse) isto? As promessas acumulam-se à medida que um ano chega ao fim e outro se aproxima, sobretudo no que toca à organização. Promete-se que é desta que se vai comprar uma agenda para apontar reuniões de trabalho, cafés com amigos, aniversários (RIP Facebook), jantares de família e todos os eventos e compromissos da vida. Se 2025 não foi um grande ano e está a pôr as fichas todas em 2026, escolha já a agenda que lhe vai fazer companhia nos 12 meses que se seguem. Aqui encontra para todos os gostos e carteiras – e sempre com espaço para boas recordações.