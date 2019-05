Jardins Abertos: lugares secretos, workshops, visitas e passeios

Aqui, durante toda a tarde, faz-se a festa de encerramento da iniciativa Jardins Abertos, numa celebração da Primavera com música, comida e oficinas. Há DJ sets a acontecer das 17.00 às 22.00 com Sah_Mindelman, Jhon Douglas & Jungle Boys e Tropikaoz. Se quer aprender alguma coisa, alinhe no workshop de alimentação saudável, da responsabilidade do restaurante Ali No Hangar – que servirá os comes e bebes na festa – ou na oficina de ervas silvestres e flores comestíveis, com Fernanda Botelho. Os mais pequenos podem participar na oficina sensorial com vários tipos de madeiras ou ouvir as leituras da editora Planeta Tangerina.