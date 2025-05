Paragens obrigatórias em Campo de Ourique

Não foi a primeira, nem a segunda casa do poeta. Foi a última. A morada de Fernando Pessoa, para onde se mudou em 1920, fica num prédio adquirido na década de 80 pela Câmara Municipal de Lisboa que na sua posse tinha parte relevante do espólio pessoano, como a cómoda que fazia parte do quarto ou a estante onde guardarva os seus livros. Podem ver-se aqui um núcleo dedicado aos heterónimos de Pessoa, a biblioteca pessoal do poeta e uma zona de exposições temporárias. Por último, o primeiro piso recria o apartamento de Fernando Pessoa e exibe documentos como o bilhete de identidade, o contrato de arrendamento do apartamento, objectos pessoais e até a folha onde escreveu a célebre frase "I know not what tomorrow will bring". Em 2024, a obra de remodelação do edifício foi distinguida com uma menção honrosa nos Prémios Valmor de arquitectura.