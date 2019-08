Obras em Agosto: estas são as ruas cortadas ao trânsito em Lisboa

Ajuda. De 24 de Julho a 22 de Novembro

No âmbito do programa Uma Praça em Cada Bairro, estão a decorrer obras de requalificação do Largo da Boa-Hora à Ajuda, que provocam condicionamentos de trânsito no largo e nas artérias envolventes. Numa primeira fase, o troço entre a Rua Nova do Calhariz (entre a Rua Dom Vasco e a Calçada da Boa-Hora) e o final da Rua dos Quartéis está encerrado ao trânsito (até 24 de Agosto, prevê-se), garantindo-se contudo o acesso a veículos de emergência. Em alternativa, o trânsito particular e de transportes públicos é garantido, em ambos os sentidos, pela Rua D. Vasco, Largo da Boa- Hora à Ajuda, Calçada da Boa-Hora e Rua Aliança Operária. Numa segunda fase, a realizar-se de 26 de Agosto até ao final do prazo previsto, os trabalhos decorrem, com interrupção total da circulação, na Travessa da Boa-Hora à Ajuda (a partir do cruzamento com a Rua Dom Vasco), no Largo da Boa-Hora à Ajuda (até à Travessa do Machado à Ajuda) e no troço da Calçada da Boa-Hora (entre o Largo da Boa-Hora à Ajuda e a Rua do Mirador), garantido-se mais uma vez o acesso a veículos de emergência. A circulação alternativa será garantida para o trânsito geral pela Rua Nova do Calhariz (troço entre a Calçada da Boa-Hora e a Rua Dom Vasco) e pela Rua Dom Vasco (troço entre o Largo da Boa- Hora à Ajuda e a Rua Nova do Calhariz), que durante este período funcionam com os dois sentidos de trânsito. Quanto ao transporte público no sentido Ajuda (nascente/poente), com acesso à Calçada da Ajuda, seguirá pela Rua Nova do Calhariz (onde serão efectuadas paragens nos dois sentidos) e pela Rua das Amoreiras à Ajuda, cujo sentido de trânsito será único. Mais tarde, será comunicada uma terceira fase de condicionamentos ao trânsito.