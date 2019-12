Conta-me (outra vez) Como Foi, desta vez nos anos 1980

A família Lopes está de regresso à RTP, nove anos depois. A muito aguardada nova temporada de Conta-me Como Foi tem estreia marcada para sábado, às 21.00. Para trás ficam os tempos da ditadura. O 25 de Abril também já lá vai. Respiram-se agora os ventos dos anos 1980, da consolidação da democracia, da entrada na CEE, da revolução na música e da louca vida nocturna lisboeta.

É neste contexto de expectativa e exuberância, na viragem de 1983, que a série retoma. Carlitos (Luís Ganito) habita umas águas furtadas no Bairro Alto. Luta para ganhar a vida. Toni regressou transformado do Ultramar. É agora um jornalista com um casamento desfeito. Isabel (Rita Brütt) continua a perseguir o sonho de ser actriz. Margarida (Rita Blanco) e António (Miguel Guilherme) fazem vida no bairro de Benfica e Hermínia (Catarina Avelar), a avó, trata das lides da família e tenta acompanhar as modernices da neta adoptiva, Susana (Beatriz Frazão).

Além do elenco original, há novas personagens: Inês Castel–Branco, uma jornalista amarga e destemida, e João Reis, um ambicioso corretor da bolsa. “Definimos um hiato de dez anos. Criámos um mapa, um percurso e mostrámos como os personagens cresceram”, explica Pedro Lopes, director de conteúdos da SP Televisão, produtora da série. O ano de 1984 acaba por representar “algo cíclico”. O FMI está de saída do país e isso “está na memória dos portugueses há pouco tempo”. Na última temporada, tudo acaba em festa, mas é sol de pouca dura. “Apanhámos os personagens entre a saída da crise e o sonho que pode ser Portugal na Europa.”

Para Miguel Guilherme, foram “tempos felizes”. “Os anos 1980 foram muito importantes. Há todo o período revolucionário depois do 25 de Abril e é aí que a democracia se começa a consolidar. É quando o povo começa a perceber o que é a democracia e que estamos enquadrados numa coisa maior que se chama Europa”, diz. A geração de Carlitos é atingida pelo flagelo da heroína. Surgem os primeiros casos de sida. Na vida pública, as eleições de 1985 põem frente a frente Freitas do Amaral e Mário Soares, há a Dona Branca, as FP-25, o desastre ferroviário de Alcafache. Tudo retratado nos 52 episódios a transmitir aos sábados.

Luís Ganito, 23 anos, não esconde que aprendeu muito da história do país através do guião. “Não sabia que tinha acontecido tanta coisa marcante nos anos 1980. Existe o Carlitos, a geração da mana [Susana] que vive as coisas de uma maneira. O Toni vive outras, e assim conseguimos abordar toda a parte histórica desses anos”, conta. Catarina Avelar representa a geração que continua com medo. “Os netos já estão muito para além do meu acompanhamento. Havia um alvoroço sobre o que iria ser a nossa vida. É a diferença que vejo olhando dez anos em retrospectiva ”, diz sobre o salto de uma década do programa.

“O Conta-me tem a função de entreter, informar e educar”, defende o director de conteúdos. “Quando somos bombardeados com ficção estrangeira, é uma oportunidade para as gerações novas não perderem o contacto com o que foi a história do país”. O programa termina em 1987, com a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. E percebemos: não foi assim há tanto tempo.

