No regresso dos campeonatos de futebol, ainda está tudo em aberto. Mas a táctica para o bom futebol pode bem estar nestes filmes e séries na Netflix.

O futebol nunca foi apenas um jogo – é paixão, história, drama e glória. É por isso que o desporto-rei desperta uma grande curiosidade entre os fãs, desejosos de saber o que pensam os seus ídolos e como é que as equipas que acompanham cegamente são preparadas. Apesar de ainda não ser sido criada uma obra de ficção definitiva sobre este desporto, ao contrário de filmes como Space Jam ou Invictus, existem muitos documentários e séries documentais que exploram a origem do desporto ou os “bastidores” da modalidade. Recomendamos várias produções da Netflix que pode ver e fazer maratona nesta plataforma de streaming.

