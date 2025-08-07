Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

Televisão, Séries, Futebol, The English Game
© DR | 'The English Game'
© DR

Filmes e séries sobre futebol na Netflix

No regresso dos campeonatos de futebol, ainda está tudo em aberto. Mas a táctica para o bom futebol pode bem estar nestes filmes e séries na Netflix.

Renata Lima LoboHugo Geada
Escrito por Renata Lima Lobo e Hugo Geada
Publicidade

O futebol nunca foi apenas um jogo – é paixão, história, drama e glória. É por isso que o desporto-rei desperta uma grande curiosidade entre os fãs, desejosos de saber o que pensam os seus ídolos e como é que as equipas que acompanham cegamente são preparadas. Apesar de ainda não ser sido criada uma obra de ficção definitiva sobre este desporto, ao contrário de filmes como Space Jam ou Invictus, existem muitos documentários e séries documentais que exploram a origem do desporto ou os “bastidores” da modalidade. Recomendamos várias produções da Netflix que pode ver e fazer maratona nesta plataforma de streaming.

Recomendado: Os melhores sítios para ver a bola em Lisboa

Filmes e séries sobre futebol na Netflix

First Team: Juventus (2018)

Se falarmos da elite do futebol mundial, será impossível não referir a Vecchia Signora. Histórica, gloriosa, nos últimos anos a Juventus tem vindo a retomar o lugar que foi perdendo, e as figuras que integram a equipa são uma parte incontornável do sucesso. First Team: Juventus são relatos de quem faz o clube, de quem o vive, e da forma como este lhes mudou a vida.

Sunderland 'Till I Die (2018)

Sunderland 'Till I Die, em português Sunderland até morrer, destaca a paixão infindável que os moradores da cidade britânica nutrem pelo clube de futebol local. A série leva-nos pelos altos e baixos da temporada 2017-18 do Sunderland Association Football Club no Campeonato inglês após a despromoção no ano anterior e mostra-nos de que forma é que os resultados desportivos podem influenciar a vida dos adeptos.
Publicidade

Taça de Portugal: Os Vencedores Improváveis (2019)

Em 2017/2018, o Desportivo das Aves viveu o mais glorioso momento da sua história: a conquista da Taça de Portugal frente ao Sporting. Este documentário da Netflix recupera essa façanha única, com imagens exclusivas e testemunhos de jogadores, técnicos e adeptos. Realizado por Stephane Oliveira, mostra a jornada até ao Jamor e a euforia da vitória, contrastando com o destino trágico do clube, que pouco depois entrou em insolvência e foi obrigado a vender a taça num leilão.

The English Game (2020)

Criada por Julian Fellowes (Downton Abbey), The English Game é uma minissérie da Netflix que recua ao final do século XIX para contar como o futebol deixou de ser um exclusivo da elite inglesa e se tornou um desporto popular. Inspirada em factos reais, acompanha Fergus Suter, um dos primeiros jogadores profissionais, e a sua rivalidade com Arthur Kinnaird, símbolo da aristocracia. Entre jogos, tensões de classe e dramas pessoais, revela como o futebol moderno começou a ganhar forma.

Publicidade

Pelé (2021)

Lançado em 2021, Pelé é um documentário biográfico que revisita a vida do lendário futebolista brasileiro, desde a infância humilde até a despedida nos New York Cosmos. Realizado por Ben Nichols e David Tryhorn, combina imagens de arquivo – jogos, entrevistas e noticiários – com depoimentos actuais de familiares, colegas, jornalistas e políticos. Entre glórias em campo e o contexto da ditadura militar no Brasil, traça o retrato de um ícone que transcendeu o futebol.

O Caso Figo: A Transferência Que Mudou o Futebol (2022)

Este documentário de 2022 revisita um dos negócios mais polémicos da história do desporto: a passagem de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid, no Verão de 2000. Realizado por David Tryhorn e Ben Nicholas (Pelé), resulta de mais de 30 horas de entrevistas com protagonistas como o próprio Figo, Florentino Pérez e José Veiga, além de imagens de arquivo inéditas. Entre bastidores, rivalidades históricas e um porco decapitado atirado em campo, mostra como este momento redefiniu o futebol moderno.

Publicidade

Beckham (2023)

Com acesso a imagens de arquivo raras e entrevistas exclusivas, esta série documental da Netflix revela um lado íntimo de David Beckham, desde a infância modesta em Londres até se tornar um ícone global do futebol e da cultura pop. Entre vitórias, polémicas e momentos de grande pressão mediática, acompanha quatro décadas de vida e carreira, com testemunhos do próprio, da família e de colegas que viveram de perto a ascensão e os desafios do número 7 mais famoso de Inglaterra, que passou por clubes como Manchester United, Real Madrid ou Los Angeles Galaxy.

Capitães do Mundo (2023)

Com acesso exclusivo aos bastidores do Mundial de 2022, esta série documental da Netflix acompanha capitães e estrelas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Harry Kane ou Neymar, revelando momentos decisivos dentro e fora de campo. Produzida em parceria com a FIFA+, combina entrevistas inéditas e imagens nunca vistas para retratar vitórias históricas, desilusões inesperadas e a intensidade emocional de um torneio que consagrou a Argentina e fez cair gigantes do futebol mundial.

Publicidade

Manchester City: Glória a Triplicar (2024)

Ao longo de seis episódios, a produção da Netflix leva os espectadores para dentro da época 2022/2023 do Manchester City, desde a chegada de Erling Haaland até à conquista inédita da Premier League, da Liga dos Campeões e da FA Cup. Com imagens exclusivas do balneário e dos treinos, mostra vitórias marcantes contra rivais como o Manchester United e o Chelsea, mas também a pressão sentida quando o Arsenal ameaçou o título. Entre bastidores e momentos pessoais, retrata a coesão que garantiu o triplete histórico.

Baila, Vini (2025)

Através de depoimentos de grandes nomes do futebol e imagens inéditas, esta longa-metragem acompanha a ascensão de Vinícius Júnior, desde os primeiros passos no Brasil até se tornar uma das figuras mais influentes do Real Madrid e da selecção brasileira. A narrativa segue o intenso ano de 2024, marcado pela conquista da Liga dos Campeões e pela candidatura ao prémio The Best da FIFA, algo que o país não celebra há quase duas décadas. Para além do talento em campo, destaca-se a postura firme contra o racismo e os desafios enfrentados no campeonato espanhol.

Desporto no cinema

Filmes sobre futebol: quando o cinema joga à bola

  • Filmes
Filmes sobre futebol: quando o cinema joga à bola
Filmes sobre futebol: quando o cinema joga à bola
© Ben Rowe

Há muitos anos que as bolas de futebol rolam no grande ecrã e inspiram cinema do bom. Nestes filmes, que vão da década de 40 a um passado muito recente e atravessam continentes, não só se joga à bola, como o futebol pode servir de pretexto para se falar de coisas mais sérias.

Ler mais

Sobre rodas: filmes de skate no cinema

  • Filmes
Sobre rodas: filmes de skate no cinema
Sobre rodas: filmes de skate no cinema
Tobin Yelland/A24

Da moda ao cinema, a transversalidade acentuou-se e o que era visto como marginal subiu ao patamar da normalização. Nomes como Spike Jonze ou Jonah Hill haviam de contribuir definitivamente para a simbiose e são por isso alguns dos nomes obrigatórios nesta que é a lista dos filmes de skate no cinema.

Ler mais
Publicidade

Sete filmes de surf na crista da onda

  • Filmes
Sete filmes de surf na crista da onda
Sete filmes de surf na crista da onda
Image: Warner Bros.

Não é preciso gostar de surfar, nem sequer de molhar os pés, para apreciar estes filmes na crista da onda. Desde documentários de referência como The Endless Summer (1966), de Bruce Brown, a fitas que vão além do surf como Ruptura Explosiva (1991), de Kathryn Bigelow, estes são alguns dos melhores filmes de surf de sempre.

Ler mais
Mostrar maisLoading animation
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.