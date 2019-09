Vem aí a Noite Europeia dos Investigadores

O seu filho é do tipo enojadinho na hora de dar um mergulho no mar? Ou fica fascinado com as plantas do oceano que andam para trás e para a frente com as ondas? Nesta actividade no MUHNAC, as famílias podem fazer uma degustação de algas e descobrir que não servem apenas para fazer cabeleiras divertidas na praia: têm muitos benefícios para a saúde.