Kalorama, Jardins do Marquês, EVIL LIVE, mais a norte o Primavera Sound. Já lhe estão a doer as costas e as pernas? A época dos festivais de Verão está aberta e há muitos concertos para ver. Desde os Flaming Lips, a apresentar a obra-prima Yoshimi Battles the Pink Robots, a FKA Twigs, ou a uma boa dose de heavy-metal no Estádio do Restelo, com Slipknot ou Opeth, há muito por onde escolher. Mas há mais: com o fim do campeonato, o Estádio da Luz vai tentar esquecer o segundo lugar do Benfica com Calema e Imagine Dragons. Se não é fã de concertos em locais tão grandes, também tem boas alternativas, como Cola, Dummy ou Nourished By Time na ZdB. Da colheita nacional, pode ainda ver Surma no Bota ou Tara Perdida no LAV.

