A espera acabou: Kau Barbecue abre portas e as reservas já estão quase esgotadas

Após três anos de obras, o Kau Barbecue inaugurou oficialmente o restaurante na Malveira – e houve uma autêntica corrida às reservas.

A revolução do barbecue arrancou na Malveira. Depois de anos a conquistar multidões em pop-ups, festivais como o Rock in Rio Lisboa ou o Nos Alive, e na Curva do Estádio da Tapadinha, o Kau Barbecue abriu, oficialmente, as portas esta terça-feira, 28 de Julho. Liderado por Rui e Vera Matias, o projecto exigiu três anos de obras no espaço do restaurante, uma reconstrução de raiz, e contou com a colaboração do Projecto 84 para transformar o edifício abandonado num templo de defumação lenta.

A expectativa da comunidade reflectiu-se de forma imediata no número de reservas: apenas três horas após a abertura do sistema online, 90% dos lugares disponíveis para os primeiros 30 dias de operação ficaram completamente preenchidos. O espaço funcionará de quinta-feira a domingo, dividindo o horário de funcionamento entre o almoço (12.00-15.00) e o jantar (19.00-22.00).

Rita Gazzo Rui Matias a mostrar a carne dentro do "Godzilla"

Rita Gazzo Tiras

O coração do restaurante continua a ser o gigantesco defumador baptizado de "Godzilla", de onde saem os grandes destaques da carta, preparados a lenha com controlo rigoroso de temperatura. A oferta foca-se na qualidade extrema da matéria-prima, apresentando cortes emblemáticos vendidos ao peso, como o brisket black angus (58€/kg), a beefrib black angus (70€/kg), o tomahawk wagyu SRF (160€ a unidade) e o brisket wagyu SRF (70€/kg). A ementa inclui ainda St. Louis porkribs (45€/kg), pulled pork (39€/kg) e peito de peru defumado (36€/kg), sem esquecer acompanhamentos como a salada de batata e opções inclusivas como a beringela defumada.

Rita Gazzo Brisket

O restaurante oferece duas dinâmicas distintas: o serviço tradicional de mesa e a experiência autêntica ao balcão texano, onde os tabuleiros são montados no momento, pesados e servidos directamente ao cliente. Com o sucesso prévio do balcão Kau Pastrami House no Saldanha e no foodcourt do Estádio da Tapadinha, a Curva, agora, a casa-mãe na Malveira afirma-se agora como o epicentro da marca.

R. Dr. José Eduardo Esteves (Malveira). Qui-Dom 12.00-15.00; 19.00-22.00. Reservas obrigatórias online

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