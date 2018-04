Dias 12 e 13 de Maio há brunch a 10 euros em 41 restaurantes

A aplicação de restaurantes Misk promove o Brunch Weekend com menus de brunch a 10€ em 41 restaurantes da capital. É obrigatório registar-se no site.

Uma mesa cheia de panquecas, tostas, sumos naturais ou até cocktails. O hábito do brunch primeiro estranhou-se e agora entranhou-se, especialmente aos fins-de-semana. Durante o fim-de-semana de 12 e 13 de Maio há mais um incentivo ao banquete, com a iniciativa da aplicação Misk.

Para conseguir esta promoção, é necessário registar-se no site do Misk, onde será depois gerado um bilhete que terá de entregar obrigatoriamente no restaurante escolhido num dos dois dias. Entre os restaurantes aderentes em Lisboa está a nova loja da Bowl Lisboa, em Campo de Ourique, o DeliDelux Avenida, o Foodprintz, perto do Marquês de Pombal, o Naked, no Príncipe Real, a Maria Limão, na Graça, ou o Simpli, também no Marquês. Todos os menus deste dia estão disponíveis na aplicação, gratuita para iOS e Android.

O Misk foi criado em 2016 como uma rede social que serve para recomendar restaurantes a amigos em qualquer parte do mundo. Há um ano lançaram o primeiro evento de brunch com o preço fixo de 10€, com 30 restaurantes aderentes. Neste segundo Misk Brunch Weekend by Compal, o número sobe agora para 80 espaços no país todo, ilhas incluídas.

