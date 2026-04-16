Dois jantares, quatro chefs convidados. Ryoshi celebra dois anos com festa a muitas mãos

O restaurante de Lucas Azevedo faz dois anos. Nos dias 20 e 21 de Abril, abre a cozinha a quatro chefs convidados para dois jantares à carta.

A taberna japonesa de Lucas Azevedo abriu há dois anos e, para assinalar a data, o chef convidou quatro chefs de outros restaurantes lisboetas para cozinhar no Ryoshi. Serão dois jantares à carta, servidos nos dias 20 e 21 de Abril.

Na primeira noite, os penetras são João Vitorino, do Ikigai, e Kosuke Saito, do Sushi Kosuke. No dia seguinte, terça-feira, a proposta gastronómica será diferente, distanciando-se no universo da cozinha japonesa. O restaurante do Cais do Sodré recebe António Lobo Xavier, do Polémico, e Alessandra Borsato, do Flama.

DR Lucas Azevedo a receber o primeiro Sol do Guia Repsol

A Lucas Azevedo não faltam motivos para festejar. Além do segundo aniversário do seu primeiro restaurante em Lisboa, viu esta semana o Ryoshi distinguido com um Sol do Guia Repsol.

Rua da Boavista, 108 (Cais do Sodré). Reservas: 963 488 779. Seg-Ter 19.00-02.00

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