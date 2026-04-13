Guia Repsol 2026: os sóis já brilham em mais 41 restaurantes – 17 ficam na Grande Lisboa

Numa cerimónia em Évora, esta segunda-feira, a segunda edição do Guia Repsol em Portugal distinguiu mais de 40 restaurantes em todo o território nacional. Vista e Vila Joya, ambos no Algarve, receberam 3 Sóis, a classificação máxima do guia.

Na noite desta segunda-feira, o guia gastronómico espanhol voltou a distinguir os melhores restaurantes em território português. No Teatro Garcia Resende, em Évora – um ano depois da primeira Gala Guia Repsol Portugal – um total de 41 estabelecimentos foram prestigiados com os Sóis, o selo de aprovação deste guia, que conta agora com quase 300 restaurantes em todo o país (se não sabe como funciona este guia criado em Espanha, explicamos-lhe tudo).

Os principais vencedores da noite foram os dois restaurantes que receberam 3 Sóis, a distinção máximo atribuída por este guia. Falamos do Vila Joya, em Albufeira, liderado pelo chef Dieter Koschina. E pelo Vista, em Portimão, há mais de dez anos nas mãos do chef João Oliveira. Este segundo, acumulou ainda uma segunda distinção – o Sol Sustentável, justificado pela "paixão pelo mar do Algarve num menu de fine dining que já cumpriu os seus dez anos sem carne", como denota o Guia Repsol Portugal em comunicado.

DR João Oliveira e Dieter Koschina

Os dois restaurantes algarvios juntam-se assim aos restantes que, desde o ano passado, partilham o mais importante selo do guia, os 3 Sóis, destinado a aclamar os melhores no segmento do fine dining. São eles o Belcanto (Lisboa), o Il Gallo D’Oro (Funchal), o Ocean (Lagoa) e o The Yeatman (Vila Nova de Gaia). São, actualmente, seis.

"É um trabalho de consistência. São 11 anos no mesmo projecto, no qual acreditamos. Criámos um conceito, uma lógica, um sentido, uma ideologia e temos vindo sempre a trabalhar. Este reconhecimento dos guias traz muito mais procura para o restaurante, mas o clientes tem que ir e tem que gostar e querer voltar. O guia leva clientes e nós temos que dar o nosso melhor para os satisfazer", comenta João Oliveira, em declarações à Time Out.

Já Dieter Koschina – um verdadeiro veterano, há mais de três décadas à frente do Vila Joya – destaca a relevância que a cozinha de produto tem assumido nos últimos anos. Quanto à distinção do Guia Repsol Portugal, garante ser "uma motivação para a equipa", mas também para trazer novos clientes ao restaurante de Albufeira.

Aos pares ou um de cada vez: Sóis de Norte a Sul e nas Ilhas

Conhecidos os seis restaurantes portugueses que ocupam o topo desta pirâmide gastronómica, o guia anunciou outras novas entradas solares, que assim se juntam aos espaços distinguidos há um ano, na primeira edição do Guia Repsol em Portugal. Foram nove os restaurantes que receberam 2 Sóis. Desses, quatro ficam na Grande Lisboa – o JNcQUOI Asia, o JNcQUOI Table, o Midori, em Sintra, e o recém-inaugurado restaurante homónimo de Henrique Sá Pessoa – que também na Gala Michelin conseguiu manter as duas estrelas que detinha no Alma.

No Grande Porto, foram três os restaurantes a receber esta distinção. Falamos do Antiqvvm, o fine dining do chef Vítor Matos, do Éon, do chef Tiago Bonito, e do Largo do Paço, cozinha do jovem chef Francisco Quintas, em Amarante. A lista de premiados fica completa com o Palatial, primeiro restaurante em Braga a receber Sóis Repsol, e com o Desarma, no Funchal.

Já o rol de restaurantes destacados com 1 Sol aumentou substancialmente. A segunda edição do Guia Repsol Portugal adiciona 30 novos espaços a esta lista e distribui os galardões um pouco por todo o país. Na Grande Lisboa, o foco foi para o Barbela C.P.M., para o Broto de Pedro Pena Bastos, para o Encanto, vegetariano de José Avillez, para o JNcQUOI Fish, para o Kanazawa, para o Kappo, em Cascais, para o Loco de Alexandra Silva, o Ryoshi de Lucas Azevedo e o libanês Touta.

O Grande Porto também soma novos restaurantes distinguidos com 1 Sol, ocupando a segunda região mais reforçada, depois de Lisboa. A saber: Apego, da chef Aurora Goy, Atrevo, Blind, D.O.C., Oculto – The Lince Hotel, em Vila do Conde, Pata Gorda, Seiva, em Leça da Palmeira, e Vinha, em Vila Nova de Gaia.

Numa clara intenção de descentralizar o roteiro gastronómico, à segunda edição, o Guia Repsol Portugal distribuiu Sóis por outras zonas do país. Leiria estreou-se nestas andanças, com o primeiro Sol do distrito a ir para o restaurante Foco. O Alentejo foi outras das regiões mais contempladas, com a Casa do Gadanha (Estremoz), A Cozinha do Paço (Évora), o Esteva (Borba), o Fago (Marvão), a Herdade da Malhadinha Nova (Beja) e o Tua Madre (Évora) a juntarem-se à lista de espaços com 1 Sol.

As ilhas também não escaparam à chuva de Sóis. Em territórios insulares foram distinguidos, nos Açores, os restaurantes Bioma (Terceira), Latitude (Pico) e o Calheta (São Miguel); na Madeira, o Audax e o Gazebo, ambos no Funchal.

Ainda no campeonato dos Sóis, foram atribuídos ainda mais três selos de recomendação no segmento Sol Sustentável. Além do Vista de João Oliveira, também os restaurantes Mesa de Lemos (Viseu), do chef Diogo Rocha, o Ciclo (Lisboa), de José Neves e Cláudia Abreu da Silva, e o Pão & Pizza (Alandroal), de Margarida Bessa Rego, mereceram destaque nesta área. No total, a Grande Lisboa contabiliza 17 novos restaurantes com Sóis Repsol.

Depois de “uma primeira foto”, o guia consolidado

À segunda edição, o guia assume uma tendência descentralizadora, ao abranger cada vez mais territórios, mas também democrática, ao diversificar o talão médio, sem contar com os tipos de cozinha que a mais recente edição abarca. "No ano passado, apresentámos a primeira foto que tirámos. Acho que a lista deste ano fala muito sobre a filosofia do próprio guia. Do facto de ser um guia onde não vais ter só opções de comida tradicional, mas também sofisticada, de talentos já reconhecidos e de emergentes, jovens, mulheres, cidades, ilhas, o interior do país", afirma María Ritter, directora do Guia Repsol.

"Estamos muito satisfeitos com isso, até porque já vemos que há uma comunidade em torno do guia e que as pessoas perceberam as mensagens que queremos passar, de uma gastronomia sem restrições, sem modelos. Não há apenas um modelo para premiar a gastronomia, porque as pessoas comem em função de com quem estão, do momento do dia, de quanto querem gastar. Então, temos de ter opções para todos", adiciona a responsável, em declarações à Time Out.

Entre Restaurantes Guia Repsol e Soletes, são já mais de 500

Vamos por partes. Além dos Sóis atribuídos esta segunda-feira em Évora, o Guia Repsol Portugal compreende outras secções. Inicialmente anunciada como Recomendados, a categoria é agora Restaurantes Guia Repsol – não têm Sóis, mas constam à mesma no guia. Nesta segunda edição, há 79 novos espaços a ocupar esta secção.

Fora do âmbito da gala, o Guia Repsol Portugal lançou, em Novembro do ano passado, os Soletes. Um sistema paralelo de selos, que visa distinguir tascas, cafés, bares e gelatarias. Há 285 no país, sendo Lisboa a cidade mais representada, com 69 espaços.

Guia Repsol Portugal 2026 – as novidades

3 Sóis

Vila Joya (Albufeira)

Vista (Portimão)

2 Sóis

Antiqvvm (Porto)

Desarma (Funchal)

Éon (Porto)

Henrique Sá Pessoa (Lisboa)

JNcQUOI Asia (Lisboa)

JNcQUOI TABLE (Lisboa)

Largo do Paço (Amarante)

Midori (Sintra)

Palatial (Braga)

1 Sol

Apego (Porto)

Atrevo (Porto)

Audax (Funchal)

Barbela C.P.M. (Lisboa)

Bioma (Terceira)

Blind (Porto)

Broto (Lisboa)

Casa do Gadanha (Estremoz)

A Cozinha do Paço (Évora)

D.O.C. (Porto)

Encanto (Lisboa)

Esteva (Borba)

Fago (Marvão)

Foco (Leiria),

G Pousada (Bragança)

Gazebo (Funchal)

Herdade da Malhadinha Nova (Beja)

JNcQUOI Fish (Lisboa)

Kanazawa (Lisboa)

Kappo (Cascais)

Latitude (Pico)

Loco (Lisboa)

O Calheta (São Miguel)

Oculto – The Lince Hotel (Vila do Conde)

Pata Gorda (Porto)

Ryoshi Lisboa (Lisboa)

Seiva (Leça da Palmeira)

Touta (Lisboa)

Tua Madre (Évora)

Vinha (Vila Nova de Gaia)

Restaurantes Guia Repsol

A Carvalheira (Ponte de Lima)

À do João (Faro)

A Tia Bia (Loulé)

Alfredo (Lisboa)

Areias do Seixo (Torres Vedras)

Aron Sushi (Lisboa)

Astória (Porto)

Avista (Funchal)

Bar Alimentar (Lisboa)

Bem-Me-Quer (Braga)

Bom de Veras (Lisboa)

Cafeína (Porto)

Cafézique (Loulé)

Caneta (Angra do Heroísmo)

Cantinho do Avillez (Porto)

Carvalho (Chaves)

Casavostra (Almancil)

Cerqueira (Lisboa)

Chapa 7 (Santarém)

Check in by Leonel Pereira (Faro)

Cisco (Almeirim)

Costa Fria (Ericeira)

Cozinha d'Aboim (Évora)

Cozinha da Terra (Paredes)

Culto ao Bacalhau (Porto)

D.O.P. (Porto)

Dantes (Penafiel)

Dom Feijão (Lisboa)

Esperança Verde (Braga)

Estaminé (Faro)

Estoril Mandarim (Estoril)

Familjen (Lisboa)

Fismuler (Lisboa)

Grenache (Lisboa)

Izakaya – Cascais (Cascais)

Joana Come a Tapa (Alcochete)

Kabuki Lisboa (Lisboa)

Lagar do Xisto (Lisboa)

Las Dos Manos (Lisboa)

Luffa (Porto)

Mãe Cozinha Com Amor (Lisboa)

Mar Sushi Terrace (Lajes do Pico)

Maria Rita (Mirandela)

Mercantel (Aveiro)

MesaFarta (Tavira)

O Boteco (Lisboa)

O Fuso (Arruda dos Vinhos)

O Geadas (Bragança)

O Mattos (Lisboa)

O Recante (Caniçal)

O Típico (Águeda)

O Velho Eurico (Lisboa)

O Zagaia (Sesimbra)

Oven (Lisboa)

Pão&Pizza (Évora)

Parra (Lisboa)

Peixoco (Setúbal)

Pils (Lisboa)

Porinhos (Fafe)

Porto Santana (Alcácer do Sal)

Prima Caju (Funchal)

Razão por Octávio Freitas (Estreito da Calheta)

Ruvida (Lisboa)

Salsa e Coentros (Lisboa)

Solar Bragançano (Bragança)

Taberna Roberto (Angra do Heroísmo)

Taberna Sal Grosso (Évora)

Taberna Tintos e Petiscos (Monforte)

Taberna Típica Quarta-Feira (Évora)

Tasca das Tias (Angra do Heroísmo)

Tasquinha da Linda (Viana do Castelo)

Tasquinha do Oliveira (Évora)

Tati (Lisboa)

Ti Choa (Angra do Heroísmo)

Turvo (Lisboa)

Via Graça (Lisboa)

Voraz (Barreiro)

YŌSO (Lisboa)

Zé Pataco (Viseu)

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Com a chegada da Primavera, aproveite os dias longos ao ar livre com as melhores esplanadas e os melhores quiosques de Lisboa. Se tem a operação biquíni em curso, dizemos-lhe onde estão os melhores restaurantes saudáveis, das saladas às sobremesas – e aqui tem os melhores sítios para sumos naturais e smoothies. Para experiências mais completas, espreite as nossas listas com os 100 melhores restaurantes em Lisboa e com os melhores novos restaurantes da cidade. Já os melhores restaurantes pan-asiáticos põem-lhe (quase) toda a Ásia à mesa.