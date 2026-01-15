Gunpowder serve menu de 2016 (com preços a condizer)

O restaurante quis aderir à tendência das redes e vai promover um regresso ao passado entre 19 e 25 de Janeiro.

As redes sociais estão a ser tomadas por uma vaga de nostalgia e os utilizadores têm aderido em massa, com a partilha de registos fotográficos que datam de 2016. Agora, o indiano Gunpowder, que inaugurou em Londres nesse mesmo ano, junta-se à tendência com uma semana em que serve o menu original, mas com preços de 2016. As celebrações já arrancaram e estendem-se a Lisboa, de 19 a 25 de Janeiro, no restaurante da Rua Nova da Trindade.

O Gunpowder abriu em Spitafields, Londres, em 2016. Dois anos depois recebeu a distinção Bib Gourmand do Guia Michelin, expandiu-se até Tower Bridge e ao Soho, e no final de 2022 rumou à capital portuguesa, cidade querida ao fundador da marca, Harneet Baweja. “Durante sete dias, o Gunpowder Lisboa vai servir apenas o menu com que arrancou esta história há dez anos. Dessa carta fazem parte alguns best sellers ainda hoje servidos nos restaurantes”, lê-se em comunicado.

Entre as especialidades, encontra donute de borrego, coberto de vermicelli crocante (8€), pakoras de feijão verde, feitas com farinha de grão (4,50€), pato chettinad com oothappam, um crepe de farinha de arroz recheado com estufado de pato e servido com picles de cenoura (7,50€), caranguejo de casca mole Karwari (7,90€) e pudim de pão, manteiga e rum Old Monk (5,50€).

Como a ideia também é “celebrar a diversidade da cozinha indiana”, neste caso liderada pelo chef Nirmal Save, recuperaram-se pratos como os brócolos grelhados no sigree com mostarda (8€), a carne de vaca com pimenta de Kerala (19€) e as asas de frango Gunpowder com glaze de tamarindo e chili (6,50€). A acompanhar, há vinhos, espumantes e cocktails.

Gunpowder, Rua Nova da Trindade, 13 (Bairro Alto). Seg 19.00-00.00, Ter-Sex 12.00-16.00/ 19.00-00.00, Sáb-Dom 12.00-00.00

